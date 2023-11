Proběhl 17. listopad a jako každý rok naše země vzpomíná a především bilancuje. A když se dnes bilancuje, shrňme si, co prožila od roku 1989 naše armáda. Nebylo toho málo a překvapivě to z velké části určuje naši bezpečnost až do dnešních dnů. Co se povedlo a co nepovedlo, zejména pokud jde o výzbroj?

Slavnostní vojenská přísaha nových studentů Univerzity obrany | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkJako první je nutné zmínit brutální redukci stavů. Pokud jde o snižování počtů vojska, lze ji jistě chápat. Pokud se však bavíme o snižování počtů techniky, toho pochopení už by mělo být méně. Redukce armády totiž u nás, na rozdíl například od Polska, neprobíhala příliš chytře. Začněme u letectva.

Výměna MiGů-29 s Varšavou se dnešní optikou snad dá pochopit, pachuť korupce však zůstala. Z mého pohledu bylo nesmyslné vyřazení MiGů-23ML. Ačkoli má letadlo špatnou pověst, bylo na svou dobu stále relativně moderní a obávané, o čemž svědčí i testy s francouzskou výzbrojí, které u nás probíhaly za podpory firmy Dassault. Modernizovat "třiadvacítky" k nešení výzbroje, kterou mohly používat tehdy nejmodernější verze MiGů-29 SMT, rozhodně mělo smysl, stálo by pakatel a ty tolik zmiňované letové náklady byly maximálně na úrovni Gripenů a spíše nižší (letová hodina MiGu-23 se odhaduje na 5000 USD).

MiG-23ML českého letectvaZdroj: Rob Schleiffert, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

S tím souvisí také osud letounů Su-22. Ačkoli i ty, stejně jako ostatní sovětská technika, měly pověst strašných křápů, a také tyto stroje ji nesly zcela neoprávněně. Máme-li to zjednodušit, Su-22M4 byl jakýsi východní ekvivalent letounů Tornado a i Su-22 měly možnost široké modernizace. V Polsku létají dodnes a jsou s nimi spokojeni.

Špionážní akce jako z filmu: Izrael v 90. letech tajně testoval sovětský MiG-29

Dalším velkým tématem byl projekt L-159. Ačkoli je dnes chápán spíše jako černá díra na peníze a jeho jediným důvodem je často chápána záchrana českého leteckého průmyslu, to letadlo rozhodně mělo na svou dobu velký potenciál. Kdyby se průběžně modernizovalo (výměna radaru, integrace podvěsného kontejneru, atd.), mohla to být skvělá součást našeho letectva ještě po desetiletí. A později z něj mohl vzejít další typ, o který se Aero pokoušelo. Bohužel, politická reprezentace sice projekt schválila, ale pak zaškrtila přívod prostředků na jeho rozvoj, čímž ho efektivně zabila. Posledním stádiem je nedávno ohlášené vyřazování tohoto typu. Tohle si ALCA opravdu nezasloužila.

Zdroj: Youtube

Dnes sice Aero produkuje L-39NG, ovšem to je jen zlomek toho, o co mohl náš letecký průmysl usilovat, kdyby k tomu dostal jen trochu málo podpory. Se vší úctou k práci lidí v Aeru, L-39NG nemá totiž ani takové postavení, jako měl původní Albatros, a je svým způsobem smutné vidět, že poslední velký projekt kdysi slavného Aera dnes na mezinárodním trhu konkuruje maximálně turbovrtulovým cvičným letounům.

Naopak za jednoznačně správné, při srovnání s Mečiarovým Slovenskem, se dá označit umoření starých sovětských dluhů dodávkami vrtulníků. Ačkoli i zde jistě přišlo ke slovu úplatkářství, z čistě technického hlediska se naší armádě mnohem více vyplatily ruské vrtulníky než Slovákům nové MiGy.

Pozemní síly

Velkou slabinou rozvoje pozemních sil byla neujasněná a nekoncepční práce se státními zbrojními podniky. Nesouhlasím s tím, že by „český zbrojní průmysl zničil Havel“, jak se traduje, pohříchu zejména mezi lidmi, kteří problematice nepříliš rozumí. Kdo zná ekonomické pozadí socialistické zbrojní výroby, ten dobře chápe, že při přechodu na tržní hospodářství, kde se o sebe každý podnik musí postarat sám, nemohla podstatná část našeho zbrojařství přežít. Pokud nevěříte, zkuste se, jako já, dopátrat toho, kolik například Československo vydělávalo na jednom vyvezeném tanku T-55 modernizovaných verzí v 80. letech. Když už se k těm číslům dostanete, zjistíte, že prakticky nic. Celé velké segmenty zbrojní výroby, ačkoli panuje obecné přesvědčení o opaku, stát subvencoval. Důvody jsou zjevné – byly to důvody politické.

KVÍZ: Tanky, děla, letadla. Vyznáte se ve výzbroji Armády České republiky?

Ačkoli tak můžeme chápat vyřazení tisíců T-55, i když se už tehdy mluvilo o tom, že minimálně část z nich by se dala přestavět na nosiče dalších typů zbraní, nebo obrněné transportéry po vzoru izraelského projektu Achzarit, za T-55 včetně jeho nejmodernějších verzí AM2B se zavřela voda. Pohříchu se přesně totéž stalo s T-72. Dnes již dobře víme, že ten stroj do vínku dostal několik podstatných konstrukčních chyb, na druhou stranu také z ukrajinského bojiště víme, že to zdaleka není takový „Votroubek“, jak se po válce v Perském zálivu myslelo.

Modernizace T-72M4CZ, ačkoli si dodnes u spousty laiků nese nádech vysoké exkluzivity a výkonů, srovnatelných jen s americkými Abramsy, byla de facto pozemním ekvivalentem projektu L-159. I T-72M4CZ měla obrovský potenciál, což nedávno potvrdil žebříček nejlepších modernizací T-72, který sestavil renomovaný ukrajinský zbrojní portál Hlavkom. M4 se v něm umístila na 7. pozici z více než stovky posuzovaných.

Letitý modernizovaný český tank T-72M4CZZdroj: se svolením Armáda České republiky

Jak však uvádí polský expert na obrněnou techniku Jaroslaw Wolski: „Český projekt T-72M4CZ je typickým příkladem toho, jak nedělat modernizaci vojenské techniky.“ Přes obří úsilí a náklady, které mohly z M4 udělat skutečně špičkový stroj, přestože pro modernizaci byly z důvodů, které znají jen oni, tehdejšími politiky nepochopitelně vybrány starší verze T-72M, mohla být česká modernizace pro ostatní modernizační projekty po celém světě vzorem.

To by ovšem musel být projekt dokončen. Uprostřed modernizace do něj totiž tehdejší vláda tzv. hodila vidle s tím, že se musí začít šetřit. Kvůli tomu se například po instalaci výkonného a velmi drahého systému italského řízení palby Turms-T nevyměnily původní sovětské stabilizátory kanónu. A dokážete si představit, jak to mohlo dopadnout, když výkonný střelecký počítač sice přesně spočítá náměr a odměr kanónu pro zásah, ale jeho finální nastavení provádějí sovětské motorky ze 60. let.

Nákup nových tanků pro ČR se zřejmě odkládá. Cesta k Leopardům zarůstá trním

Situaci opět komentuje Wolski: „Pravděpodobnost zásahu cíle první ranou má být od 65 % až 75 %. Pro srovnání, PT-91M dosáhl v testech pravděpodobnosti 74 % až 82 %. Výrobce německého tanku Leopard 2A4, který je technicky na úrovni poloviny osmdesátých let, uvádí pravděpodobnost zásahu první ranou 75 až 85 % na 2000 metrů, přičemž s vyškolenou posádkou se tato hodnota blíží 95 %.“ Tehdejší vláda zkrátka, nikoli poprvé, ani naposledy, postavila na hlavu Paretovo pravidlo a posledních 20 % financí, které měly zajistit 80 % výkonu vozidla, zkrátka neuvolnila. Počet pětatřiceti vyrobených modernizačních sad z původně uvažovaného počtu 350 je pak tragikomickým dokladem tehdejší situace.

Lidé

Stejně jako například Rusové, i my jsme se však nedopustili největší chyby ve výzbrojní oblasti, ale v oblasti tzv. lidského potenciálu. Spousta skvělých týmů byla rozprášena, spousta podniků uzavřena. Ačkoli u části by se to dalo chápat, protože neměly zakázky, u části už to chápat nelze. Typickým příkladem jsou Vojenské opravárenské podniky. U nás šlo zejména o VOP 025 a VOP 026. Zatímco Poláci (musím je opět zmínit, protože to zkrátka jinak nejde) ponechali podstatnou část zbrojního průmyslu ve státních rukou, naše liberálně-konzervativní vlády privatizovaly s takovou vervou, že tak připravily stát o podstatnou část zbrojní výroby (a opět se ptejme, za jakým účelem).

Vláda tak dnes má k dispozici bývalý VOP 025, který se zaměřuje např. na renovace tanků, ale už nikoli VOP 026, který byl zaměřen na bojová vozidla pěchoty. Ačkoli oba podniky po revoluci přišly s řadou modernizačních projektů (zmíním např. skvělý BVP-1MA), žádný politici neobjednali a raději nechali vojáky jezdit s původní sovětskou technikou. VOP 026 je dnes součástí soukromého holdingu Czechoslovak Group a šarády, které s VOP CZ, jak se dnes jmenuje původní VOP 025, hrají a hráli politici, ho přivedli až na hranu krachu.

A dnes?

Ze všeho výše popsaného vykukuje jako společný jmenovatel jeden jediný čertík, nekoncepčnost. O armádním plánování se sice v politických kruzích sepsaly celé knihy (např. Vondrova Bílá kniha), na koncepce výstavby padly celé stohy papírů. Ve finále je však armáda i dnes, čtyřiatřicet let po revoluci, která nám měla přinést nejen svobodu a lidská práva, ale i poctivou správu věcí veřejných, zmítána ode zdi ke zdi.

Odhlédněme od personálních rošád, které současná ministryně provedla prakticky ve všech podřízených organizacích, a zaměřme se opět na výzbroj, která je lakmusovým papírkem práce současného i všech předešlých ministrů obrany.

Jen za poslední roky jsme nakoupili bitevní vrtulníky AH-1Z, které v NATO nikdo nemá a mimo NATO jen Bahrajn a transportní vrtulníky UH-1Y, u kterých je situace obdobná. Dělostřelectvo má zachránit systém CAESAR, který je sice osvědčený, ale naši jej namontovali na úplně nový podvozek a zejména k němu nechali dodělat úplně nový a nevyzkoušený poloautomatický nabíječ. Ten je tak poruchový, že druhá země, která stejný systém pořídila, Dánsko, ho radši po půl roce vyřadila a nakupuje v Izraeli. Velmi kvalitní a cenově výhodnější dělostřelecké systémy přitom vyrábí bratrské Slovensko.

Protivzdušná obrana bude založena na izraelském systému Spyder, který nezavedla ani sama izraelská armáda a používá ho jen pár zemí třetího světa. O průšvihu s první verzí samopalu CZ 805 Bren, který byl raději záhy stažen k aktivním zálohám a nahrazen rychle modernizovanou verzí BREN 2, snad ani nemluvě. Dále tu máme nákup bojových dronů, za které ministerstvo vybralo létajícího dědečka v podobě typu Heron 1, který je téměř tak starý, jako Sametová revoluce. Nakonec z tohoto obchodu díkybohu sešlo. Hromadný nákup MRAP vozidel Titus přesně v době, kdy naši opouštějí zahraniční mise a přestávají vozidla MRAP potřebovat, ani není jak komentovat.

Exemplárním případem nekoncepčnosti je také zuřivé obhajování nákupu letounů F-35. Letadel, která po nás nikdo nechce, která sami nepotřebujeme a nevyužijeme a na která k tomu všemu nemáme, takže si na ně budeme muset půjčit. Jak přitom dokazuje Američany zveřejněná objednávka, u F-35 se nepočítá s plným využitím (jako jediní nekupujeme např. stand-off munici pro údery na velké vzdálenosti, pro které je tento letoun určen).

Mimořádné vlastnosti i cenovka. Letoun F-35 je na nebi takřka neviditelný

Ne skutečnost, že přitom v rozporu s doporučeními amerického náčelníka generálního štábu vyřadíme všechny ostatní létající platformy, nikdo neslyší, stejně jako na otázku, zda budou stealth letouny startovat i k zatoulaným ultralightům nebo nekomunikujícím dopravním letadlům, a to za milion korun za letovou hodinu.

Ačkoli v některých oblastech nakupujeme doslova překotně, tendr na bojová vozidla pěchoty se táhne deset let (během nichž se několikrát změnily podmínky tam za zase zpátky, viz. doslova komická šaráda s osádkovou a bezosádkovou věží) a těžká brigáda přitom dodnes neví, s jakými bude jezdit tanky, až jí jednou politici dovolí vyřadit T-72M z poloviny 80. let.

Letoun F-35 Lightning IIZdroj: Airman 1st Class Alexander Cook, Public domain, Wikimedia Commons

Jakousi pomyslnou třešničkou na dortu a exemplárním důkazem naprosté zmatenosti při výstavbě armády je projekt výsadkového pluku. Jednotka, kterou si doslova splácalo pár kamarádů – výsadkářů na generálním štábu pod vedením bývalého náčelníka, generála Opaty, si dala do vínku takové nesmysly, jako jsou „operace na ovládnutí letišť, léčky, přepady a operace v týlu nepřítele.“ Ať mi, prosím, někdo připomene, kdy naposledy čeští vojáci dobývali nějaké letiště, pokud si tedy odmyslíme cvičné letiště v Bechyni, které bylo našimi červenými barety „dobyto“ již mnohokrát.

KVÍZ: Letoun F-35 se stane páteří českého letectva. Co o něm víte?

Výsadkový „pluk“ vzniká jako romantická obdoba SAS v době, kdy má armáda k dispozici 102. výsadkový prapor, skupinu speciálních sil v Prostějově a brigádu rychlého nasazení, jejíž jednotky absolvují výsadkový výcvik a kdy generálové pro nekončící průšvihy raději zrušili Útvar speciálních operací Vojenské policie. Že vybudování této nesmyslné jednotky stojí miliardy v době, kdy se krátí peníze na školství, je jen tragikomickým vykřičníkem za chováním posledních politických reprezentací k našim ozbrojeným silám.

Armáda není hračka

Pokud bychom si tak něco měli vzít z polistopadového vývoje v armádě, bude to zejména otázka plánování. Dlouhodobé plánování je základ. Ani pod vlivem aktuální mezinárodní situace není možné opustit koncept vševojskové armády. I když bude její většina nasazena v zahraniční, v Kosovu, Iráku, Mali či Afghánistánu, jejím hlavním úkolem bude vždy obrana České republiky, kterou ze střední Evropy, regionu historicky bohatého na války, nikdo neodstěhuje.

Když se pak politici alespoň v obranné politice, tedy v té části státu, která zajišťuje jeho bezprostřední přežití, vzdají svých korupčních choutek, které patrně stojí za většinou výše zmíněných úletů, bude to jistě ku prospěchu všem.

Armáda není hračka.