Vrchol se nachází tři hodiny severně od Bangkoku ve městě Nakhon Sawan, což v překladu znamená „Město nebe.“ Nadšenci tvrdí, že zprávy od mimozemšťanů obsahují také spousty tradičních náboženských učení.

Pokud prý meditujete na kopci Khao Kala, uslyšíte prý ve své hlavě hlasy mimozemšťanů. Zároveň zdůrazňují, že zde není záruka toho, že UFO či mimozemšťany skutečně uvidíte na vlastní oči. Podle nich jsou nepředvídatelní a spontánně mizí.

Čím dál větší počet těchto poutníků se však dostává do potíží s thajskými úřady. Podle nich lidé, kteří v poslední době organizují poutě na kopec kvůli mimozemšťanům, ohrožují oficiální status kopce jako chráněné lesní oblasti.

Návštěvníci sice mohou vylézt na vrchol kopce a obdivovat velkou sochu Budhy, která se zde nachází. Jde totiž o místo veřejného uctívání. Zákon však v takových zónách zakazuje komukoli žít nebo pobývat přes noc. Což však nedodržují právě "UFO nadšenci", kteří si na místě dokonce postavili stany.

Nutno dodat, že výběr Khao Kala je neobvyklý. Jde totiž o nejmenší kopec v okolí. Meditující však říkají, že jsou vděční. K dosažení cíle tak nemusí stoupat příliš vysoko.

Podívejte se na záběry UFO, pravost potvrdilo americké námořnictvo:

Naposledy se tak stalo na konci září, kdy museli úředníci zakročit proti Wassaně Chuensamnaunové, vedoucí kampaně za mimozemšťany, a asi šesti desítkám dalších UFO nadšenců. Skupina, která se vyznačuje nošením bílého oblečení, zde plánovala natočit video, kde budou její členové meditovat při západu slunce, přičemž "spojí svou mysl s mimozemšťany". Nakonec se tito lidé sešli u úpatí na soukromém pozemku, kde několik hodin meditovali a pak se rozešli.

Proč zrovna tento kopec?

Nabízí se zde otázka, proč vůbec má být kopec pro mimozemšťany tak přitažlivý? Věřící tvrdí, že vše začalo v roce 1997, kdy muž jménem Cherd Chuensamnaun, otec Wassany, meditoval. A během jedné z jeho seancí prý obdržel zprávy od mimozemských civilizací. Vše poté řekl své rodině, která se mu vysmála.

"Tehdy jsem otci řekla, aby mi to nějak dokázal," uvedla Wassana. Další den se však podle ní stalo něco neuvěřitelného. "Můj bratr a švagr se náhle v obývacím pokoji vznesli a ve vzduchu se otáčeli," uvedla. "Pět nebo čtyři minuty jsem se vůbec nemohl ovládat, ale strach jsem necítil," řekl pro CNN Wassanin švagr Jaroen Raepeth.

Wassana, která následně opustila svou práci zdravotní sestry, se rozhodla tak svůj další život zasvětit UFO. "Než můj otec zemřel, naučil nás, jak s mimozemšťany komunikovat," říká. Po cvičení s ní prý sdílí tuto schopnost zhruba další více než stovka Thaiců. Ti zveřejňují aktualizace a fotografie ve své skupině na Facebooku. Někteří z nich také trvají na tom, že dané oblasti zahlédli mimozemšťany i kosmické lodě.

Návštěvníci z jiné planety jsou zde popisováni jako malí, štíhlí humanoidi stříbrné barvy. Kosmické lodě pak mají kopulovitý tvar a blikají různými barevnými světly. „Existují dva druhy mimozemšťanů,“ říká Wassana. „Jedna skupina je z planety Pluto. Ostatní jsou z planety jménem Loku," dodává.

Z Pluta a Loku

Podle ní se mimozemšťané pocházející z Pluta mohou a nemusí objevit ve fyzické formě a jsou schopni učit lidi. Na druhou stranu mimozemšťané planety Loku mají fyzické tělo a k tomu znalosti špičkových technologií.

"Žiji již 10 tisíc let," řekl prý mimozemský vůdce z Pluta Wassaně již v roce 1999. Podle ní cestuje dimenzemi a svou myslí. Mimozemšťan jí prý také sdělil, že Budha je "největší lidskou myslí." Wassana uvedla, že mimozemšťan rovněž hovořil o "karmě, reinkarnaci, chamtivosti či strachu." Zmínil prý i apokalypsu, změny klimatu i další "katastrofy."

Nutno dodat, že v této oblasti až 95 procent populace vyznává budhismus. Právě budhismus je totiž otevřený možnosti mimozemské civilizace, duchů a jiného než lidského života. Víra však zároveň varuje před tím, aby se stala slepou uličkou absurdních iluzí.

„Nepotřebujeme vědět, jestli je to skutečné nebo ne, jestli je to falešný příběh nebo realita. Buddha nás naučil, že možná ten, kdo si myslí, že může mluvit přímo s mimozemšťanem, jej opravdu slyší. Ale to není to hlavní. Nezáleží na tom. Nepomůže nám to prožít Nirvanu," říká pro CNN budhistický učenec Veeranut Rojanaprapa, který má titul PhD v oboru filozofie a náboženství na Univerzitě sv. Jana v Bangkoku.

"Nezáleží na tom, jestli slyší mimozemšťany nebo ne. Nepomůže nám to zažít nirvanu," říká Veeranut. „Neříkáme, zda je správné nebo špatné, pokud člověk může mluvit s mimozemšťanem. Ale prosím pozorně poslouchejte: Většina situací jsou pouze iluze.“

Přesto však místo Khao Kala navštěvují stovky lidí již několik let.