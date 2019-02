Vzhledem k problémům s elektroinstalací ovšem trvala testovací fáze déle, než evropský výrobce původně plánoval. Historicky první komerční let uskutečnila až společnost Singapore Airlines 25. října roku 2007. Měl označení SQ380 a jednalo se o trasu mezi Singapurem a australským Sydney.

Ještě předtím, než se tak stalo, muselo vedení tamního letiště schválit obří investici o celkové hodnotě 128 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 2,9 miliardy korun) na úpravu své infrastruktury, která zahrnovala rozšíření dráhy a vybudování speciálních nástupních tubusů. Jinak by zde tento nový vládce nebes přistát vůbec nemohl.

Ostatně něco podobného museli učinit také na pražském letišti Václava Havla o osm let později. Aby byli schopni obří letoun odbavit, bylo zapotřebí přestavit za 150 milionů korun příletovou stojánku.

Pravidelně pak začala na lince Praha – Dubaj díky společnosti Emirates létat „třistaosmedesátka“ až od roku 2016.

Following a review of its operations and in light of developments in aircraft and engines, @Emirates agrees with Airbus to

➡ reduce its A380 order book by 39 aircraft

➡ order 40 #A330neo & 30 #A350

As a result, A380 deliveries will cease in 2021

Release: https://t.co/hCyvPElB1O pic.twitter.com/S8t2KI3Ge4