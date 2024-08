Zdroj: Wikimedia Commons, US Air Force, Public domain

close info Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Government Accountability Office, Public domain zoom_in Vládní kontrolní úřad USA (Government Accountability Office, GAO) je nezávislá, nestranická americká vládní agentura fungující v rámci zákonodárné moci, která poskytuje kontrolní, hodnotící a vyšetřovací služby Kongresu Spojených států amerických. Za své základní poslání označuje odpovědnost, integritu a spolehlivost a je také známá jako „hlídací pes Kongresu“. C čele agentury stojí generální kontrolor Spojených států amerických.

V prosinci loňského roku zveřejnil americký Úřad pro vládní odpovědnost (GAO) zprávu o investicích do taktických letounů, v níž konstatoval, že „většina stávajících letounů ministerstva obrany byla uvedena do služby v 70. a 80. letech 20. století a překročila svoji původní životnost. Vzhledem k tomu, že ministerstvo obrany usiluje o modernizaci svého letadlového parku taktických letounů, musí najít rovnováhu mezi udržováním starších letadel, která jsou v současné době v provozu, a vývojem a nákupem modernějších technologií.“

Zatímco na vrcholu studené války americké letectvo (United States Air Force - USAF) plánovalo mít všechny základní typy „neviditelné“ (šlo o stíhačky F-22, F-35 a bombardéry B-2), po rozpadu Sovětského svazu se situace změnila. Rozpočtová omezení vedla k opuštění tohoto ambiciózního plánu a stroje „desítkové řady“ (F-14, F-15, F-16 a F/A-18) se tak nakonec těšily delší kariéře, než se kdysi předpokládalo. Tyto nákladově výhodnější letouny se ukázaly jako vhodnější pro asymetrické a protipovstalecké letecké kampaně, které charakterizovaly období po útocích na Světové obchodní centrum.

V roce 2018 však hlavní strategický dokument Pentagonu naznačil odklon od zaměření na protipovstalecké operace a místo toho poukázal na zvyšující se pravděpodobnost budoucí války velmocí, ať už bude americkým protivníkem Rusko nebo Čína.

Budoucnost jednotlivých typů amerických letounů

Slavný A-10 Thunderbolt II, přezdívaný piloty „Warthog“ (divoké prase) se osvědčil zejména během první války v Perském zálivu, kdy jeho mohutná výzbroj likvidovala celé kolony iráckých tanků. Od té doby existovaly snahy tento bezesporu zastaralý typ vyřadit, nakonec však americké letectvo vždycky zjistilo, že za A-10 nemá náhradu.

| Video: Youtube

Dnes, když vzdušnou podporu pozemních vojsk pomalu přebírají bezpilotní prostředky a A-10 má za sebou dlouhá desetiletí náročné služby, se zdá, že se život i této létající legendy blíží ke konci. Spojené státy mají v této chvíli v inventáři 281 letounů A-10C s průměrným stářím, které přesahuje 40 let. Ačkoli mají po poslední modernizaci v roce 2005 letouny moderní barevné multifunkční displeje, ovládání na kniplu a jejich piloti využívají pokročilé přilbové zaměřovače, velení amerického letectva má za to, že jde stále o letoun pro jeden typ misí. A takové bojiště budoucnosti nebude.

I přesto v současné době probíhá pod patronací společnosti Boeing program výměny nejvíce namáhané části letounu, křídel, díky čemuž bude možné asi 2/3 A-10 zachovat ve výzbroji zhruba dalších pět let. Jen letos však odejde do výslužby prvních zhruba 60 letounů. Spekuluje se o tom, že minimálně část by se časem mohla objevit na Ukrajině.

Stejný osud jako A-10 čeká brzy také stíhací varianty letounu F-15C/D. I toto letadlo je technicky přes čtyřicet let staré a na jednotlivých kusech se začínají objevovat strukturální problémy. Zatímco ještě před dvěma lety byla v provozu necelá stovka letounů a dalších zhruba sto třicet u jednotek letecké národní gardy, od té doby byl typ vyřazen od slavného 48. stíhacího křídla, umístěného ve Velké Británii na základně Lakenheath a v aktivní službě tak zbývá posledních pár kusů v amerických jednotkách v Japonsku.

Odvozený stíhací bombardér F-15E Strike Eagle prokázal v průběhu desítek let americkému letectvu neocenitelné služby a stále platí, že jde o nejvíce nasazovaný americký letoun. Také flotilu F-15E ovšem čeká do konce tohoto desetiletí výrazná redukce. Americké letectvo plánuje do roku 2028 vyřadit 119 z 218 letounů F-15E. Upravené F-15E přitom létají například ze základny Lask v Polsku.

Ačkoli se dlouhodobě čekalo, že s příchodem F-35 kariéra F-15 v americkém letectvu skončí, Boeing u politiků prosadil zavedení další modernizace v podobě letounu F-15EX Eagle II. Hluboce modernizovaný letoun nakonec zřejmě nahradí letouny F-15C/D v roli hlavního typu protivzdušné obrany, později by mohl být využíván k podpoře pokročilejších typů letounů.

USAF původně usilovalo o pořízení 144 letounů F-15EX, následně se však prvotní objednávka ustálila na 80 kusech. Po ruské invazi na Ukrajinu byl oficiální odhad již dvakrát zvýšen a se dvěma doplňkovými objednávkami po 24 kusech se tak celkový počet letounů v příštím roce ustálí na 128 kusech.

Stíhací dědeček Falcon

Slavný letoun F-16 Fighting Falcon, jeden z nejvíce vyráběných bojových letounů historie, dodnes tvoří zhruba polovinu stíhacího inventáře amerického letectva. Téměř 550 letounů jedno i dvoumístných je ve výzbroji samotného letectva, další více než tři stovky u jednotek letecké národní gardy. A přestože prototyp YF-16 poprvé vzlétl už 2. února 1974, na letoun stále přicházejí objednávky (jedna z posledních například ze Slovenska) a výrobní linka jede stále naplno.

Ačkoli americké letectvo nepočítá s hlubokou modernizací F-21, kterou nabídlo v rámci soutěže MMRCA Indii jako náhradu za vyřazované MiG-21, Američané dobře vědí, že F-16 je stále jedním z nejlépe ovladatelných stíhacích letounů ve službě a jeho probíhající modernizace dávají tušit, že „Viper“ ještě neřekl poslední slovo.

Starší typy (do verze Block 32) jsou postupně vyřazovány, zatímco letouny variant Block 40 – Block 52 procházejí postupnou modernizací tak, aby celá flotila měla standardizované ovládání, v kokpitu multifunkční displeje, možnost použít přilbový zaměřovač a systém pro přenos dat Link-16. Do výzbroje F-16 se dostávají další nové zbraně, jako jsou střely s plochou dráhou letu AGM-158 JASSM-ER či moderní verze protiletadlových střel AIM-120 AMRAAM. Letouny také získávají nový AESA radiolokátor Northrop Grumman AN/APG-83.

Pravděpodobně nejpřekvapivější obětí plánovaného snížení počtu provozovaných typů je letoun F-22A Raptor. Ačkoli i američtí protivníci uznávají, že F-22 je zřejmě nejvýkonnější stíhací letoun na světě, letectvo již nevidí místo pro relativně malou flotilu letounů F-22, která byla plánována na vrcholu studené války. Problémy s údržbou i vysokými provozními náklady tak donutily U.S. Air Force přemýšlet o náhradě za chystaný stíhač 6. generace v rámci projektu NGAD.

close info Zdroj: Shutterstock/Keith Homan zoom_in Bojový letoun F-22 Raptor v akci.

Základem budoucí síly amerického letectva tak bude letoun F-35, který má být předán v počtu téměř osmnácti set kusů. Lightning II sice nadále trpí řadou nedostatků, které ovlivňují spolehlivost, dostupnost a udržovatelnost, nová modernizace Block 4 mu však přidá 88 nových schopností, odstraní nedostatky zjištěné při vývoji a testování a umožní integraci nových zbraní, jako jsou pokročilé protiradiolokační řízené střely AARGM-ER, protizemní pumy GBU-53/B StormBreaker a řada dalších. Chystaná modernizace dá letounu F-35 nové typy displejů v kokpitu, větší paměť a výpočetní výkon, a přestože plány na adaptivní motor nové generace byly zatím opuštěny, úprav směrem k vyšší efektivitě se dočká i pohonná jednotka.

Americké letectvo stojí před jednou z největších modernizačních vln ve své historii. Posilující Čína, která již dává otevřeně najevo své globální ambice, v kombinaci se stále agresivnější zahraniční politikou Ruska dávají tušit, že připravenost k boji bude heslem příštích let.