Téměř tři čtvrtiny respondentů až doposud neměly ponětí, že společnost Facebooku archivuje seznam jejich koníčků, navštěvovaných stránek či typických rysů chování, které následně využívá k cílení reklamy. Více než polovina z nich přitom uvedla, že se jim něco takového nelíbí.

„Naše zjištění souvisí s některými z nejzávažnějších problémů, které role technologií v moderní společnosti přináší,“ vysvětlil v prohlášení vedoucí výzkumu Lee Rainie. „Stojí v centru diskusí o soukromí zákazníků, roli cílené reklamy v oblasti obchodu či politiky nebo roli algoritmů v procesu utváření zpravodajských a informačních systémů.“

Průzkumu se zúčastnila zhruba tisícovka respondentů všech věkových kategorií, kteří Facebook pravidelně využívají. Za úkol dostali podívat se do svého nastavení reklam a poté zodpovědět sérii otázek, souvisejících se vším, co o nich sociální síť ví.

Nadpoloviční většina dotázaných přitom uvedla, že jejich zájmy uvedené v seznamu je vystihují téměř přesně, či dokonce velmi přesně. Okolo 73 procent pak potvrdilo, že Facebook poměrně přesně vystihl jejich politické názory.

Many U.S. adult Facebook users say they do not know the platform classifies their interests, and around half are not comfortable with being categorized https://t.co/gM5SmG8rH1 pic.twitter.com/FyOTa643st