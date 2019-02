Archeologové, kteří prováděli vykopávky v lokalitách Can Roqueta a Minferri na Pyrenejském poloostrově, nalezli v 64 lidských hrobech také pozůstatky čtyř lišek. Kromě nich se zde nacházely i kosti vlků, 32 psů a 19 kopytníků. Na začátku pozdní doby bronzové, ze které hroby pocházely, přitom bylo běžnou praxí pohřbít se zesnulými i jejich domácí zvířata.

V jednom z hrobů archeologové například objevili tělo starého muže vedle kostry krávy a nohou několika koz. V dalším, který pravděpodobně patřil ženě, ležely kosti dvou psů a dvou krav. Ve třetím pak kosti mladého muže doprovázely dvě lišky, koza a hovězí roh.

Vědci analyzovali uhlíkové a dusíkové izotopy v kostech, aby zjistili, čím se zvířata a jejich majitelé živili. Objevili přitom, že strava psů se více podobala více tomu, co jedli lidé, než potravě ostatních savců.

Výsledky také naznačují, že muži doby bronzové měli ve svém jídelníčku více masa než ženy. Strava, kterou konzumovali psi, se pak více podobala tomu, co jedli ženy a děti. To může podle spoluautorky studie Aurory Grand-d'Angladové naznačovat, že psi byli úžeji spojeni s domácím prostředím žen a dětí.

Co se týče lišek, tak výsledky odhalili pestrou stravu, která se někdy podobala psí, ale jindy měla blíže spíš k divokým zvířatům. Jedna liška nalezená v Can Roqueta měla podobný jídelníček jako psí štěně.

„Případ lišky z Can Roquety je velice zvláštní, protože se jednalo o staré zvíře se zlomenou nohou. Fraktura byla částečně zhojená a vykazovala známky toho, že ji lidé zafixovali do dlahy,“ podotkla Aurora Grand-d'Angladová. „Vykládáme si to tak, že se jednalo o domácí zvíře, které žilo velmi dlouhou dobu s lidmi,“ dodala.

Velcí psi sloužili k přepravě nákladů

Analýza však také ukázala, že někteří z větších psů a přinejmenším jedna z lišek měli stravu obzvláště bohatou na obiloviny. Vědci se domnívají, že důvodem bylo, že jejich majitelé využívala tato zvířata k jejich dopravě. Na jejich kostrách se našly stopy po zapřažení do těžkých náklady.

„Tyto vzorky také vykazovaly první příznaky poruch páteře spojených s přepravou těžkých předmětů,“ uvedla další spoluautorka studie Silvia Albizuriová Canadellová, archeozooložka na univerzitě v Barceloně. „Lidé pro ně pravděpodobně hledali stravu s vysokým obsahem uhlohydrátů, protože tato zvířata vykonávala těžkou práci,“ dodala.