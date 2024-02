Uhelné safari odhaluje tajemství obřího rypadla RK 5000, nově virtuálně

Korečkové rypadlo RK 5000 bylo několik let součástí velice populárních exkurzí známých jako Uhelné safari. A to konkrétně v hnědouhelném lomu Československá armáda na Mostecku. Bohužel i technika stárne, a protože technický stav stroje, který v povrchovém dole pracoval, už nevyhovoval, přesunula se jeho prohlídka do virtuální reality.

