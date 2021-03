Vědci z celého světa se obávají stále nových, zmutovaných forem koronaviru, které se snadněji rozšiřují, mohou mít těžší průběh a nemusejí na ně zabírat současné vakcíny. Vrásky jim přidělává především obávaná brazilská varianta. Nyní se ale objevila dobrá zpráva. Na tuto jihoamerickou mutaci zabírá Pfizer.

Celý svět již očkuje proti koronaviru. Obavy však panují z různých mutací covidu. | Foto: Shutterstock

Očkování proti covidu od konsorcia Pfizer/BioNTech je schopné zneutralizovat novou variantu koronaviru, která se v poslední době velmi rychle rozšířila po celé Brazílii a začala pronikat i za její hranice. To vyplývá z laboratorního šetření, které bylo publikováno ve vědeckém magazínu New England Journal of Medicine. Již z předchozích výsledků podobných studií vyplynulo, že současná vakcína Pfizer zabírá i na další více nakažlivé varianty koronaviru, tedy na tzv. britskou a jihoafrickou mutaci.