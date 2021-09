Přesto podle odborníků stále ještě existuje šance, že varianta C.1.2 zmizí, aniž by napáchala výraznější škody. „Podle mého názoru jsme stále ještě blízko bodu, kdy by mohla vymřít. Její rozšíření je stále ještě nízké," uvedla pro list Guardian Megan Steainová, která se rovněž podílela na výzkumu C.1.2.

Podle vědců je ale znepokojivé, že počet nakažených C.1.2 roste i vedle dominující delty, která jinak vytlačuje ostatní varianty. Upozornil na to Richard Lessells, specialista na infekční nemoci a jeden z autorů výzkumu týkajícího se C.1.2. „Tato pandemie není ani zdaleka u konce a virus stále hledá způsoby, jak se zlepšit v tom, aby nás nakazil," řekl Lessells pro Reuters.

Aktuálně odborníci zkoumají variantu v laboratořích. Vědí o ní totiž zatím stále příliš málo na to, aby dokázali říct, zda má lidi C.1.2 znepokojovat více, než delta, či jak účinné je proti ní očkování. „Varianta obsahuje mnoho mutací, které v jiných, již známých variantách, souvisejí se zvýšenou možností přenosu a sníženou citlivostí na protilátky. Zde se ale vyskytují v jiném mixu. Vědci si tak nejsou zatím jistí, jak tyto mutace ovlivní chování viru," zmiňuje Reuters.

I když v současnosti v Jižní Africe převažuje mutace delta, vědci zachytili i výskyt zcela nové varianty. Nese název C.1.2. „Nová varianta byla poprvé objevena letos v květnu a nyní se rozšířila do většiny jihoafrických provincií a sedmi dalších zemí v Africe, Evropě, Asii a Oceánií. Vědci o tom informovali v odborném článku, který ale zatím neprošel recenzním řízením," píše agentura Reuters.

