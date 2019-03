O vylovení kosmické lodi se následně postará plavidlo GO searcher. To se na místo pravděpodobného dopadu Crew Dragon vydalo již ve středu.

Právě návrat zpátky na zem považuje zakladatel a šéf společnosti SpaceX za zřejmě nejobtížnější část cesty. Loď během ní čeká žhavý sestup zemskou atmosférou při rychlosti tisíců kilometrů v hodině. „Hypersonický návrat mi pravděpodobně dělá největší starost,“ prohlásil Musk již několik hodin po startu vesmírné mise.

Ke startu Crew Dragon došlo v sobotu 2. března v 8:49 SEČ, kdy ji z Kennedyho vesmírného střediska vynesla raketa Falcon 9. Po přibližně 27hodinovém letu se loď úspěšně automaticky spojila s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS).

Pokud nynější test proběhne bez problémů, vydá se Crew Dragon na orbitální komplex i v červenci – tentokrát již se dvěma astronauty na palubě. Nyní seděla v křesle pro astronauty pouze figurína se senzory, kterou vědci pojmenovali Ripleyová. A to podle Ellen Ripleyové, hlavní postavy kultovního filmu Vetřelec z roku 1979.

Mise Crew Dragon je součástí projektu NASA nazvaného Commercial Crew. „Účelem programu je vrátit naší zemi schopnost dopravit vlastní astronauty k ISS,“ vysvětluje jeho šéfka Kathy Luedersová. „Je to počátek zcela nové éry,“ dodává inženýrka Nicole Dawkinsová.

Up early? Tune in starting at 7:30am ET to see @SpaceX’s #CrewDragon on its journey back to Earth, including its deorbit burn and splashdown in the Atlantic Ocean. Details: https://t.co/6ToVBqOcxs pic.twitter.com/bpiWTbAmdi