Nově objevený dinosaurus, jehož rodové jméno moros v češtině znamená „posel zkázy“ a druhové jméno interpidus pak „neohrožený“, přináší nové zásadní informace, kdy a jak se Tyrannosaurus rex dostal na vrchol potravinového řetězce.

Nejenže se jedná o nejstaršího známého tyrannosaura z období křídy v Severní Americe, ale představuje chybějící článek, který pomohl vyplnit mezeru v rodokmenu Tyrannosaura rexe dlouhou 70 milionů let.

„Se smrtící kombinací kosti drtících čelistí, stereoskopického vidění, rychlého růstu a kolosálních rozměrů vládli tyrannosauři 15 milionů let až do vymírání na konci křídy, ale nebylo tomu tak vždy,“ uvedla Lindsay Zannová, vedoucí autorka studie a paleontoložka na americké North Carolina State University.

První primitivní tyrannosauři žili v období jury před 150 miliony lety. Tehdy se však ještě jednalo o středně velké dinosaury, kteří měli daleko do pozdějších dominantních predátorů. Místo toho stáli ve stínu a byli sami loveni, dalšími primitivní liniemi, jak byli allosauři, kteří v té době stáli na vrcholu potravního řetězce.

A pak v období křídy, před přibližně 81 miliony lety, vyrostli tyrannosauři do obřích až ikonických predátorů, které známe a milujeme. Co se však stalo mezi tím? Fosilní záznamy mezi těmito časovými obdobími až dosud chyběly a paleontologové tápali.

„Otázka, kdy a jak rychle vyrostl tyranosaurus z popelky do krále maturitního plesu, trápí paleontology již velice dlouhou dobu. Jediný způsob, jak tento problém vyřešit, bylo dostat se tam a nalézt další důkazy o těchto vzácných zvířatech,“ použila Zannová přirovnání ke střední škole.

A přesně to Zannová spolu se svým týmem udělala. Na paleontologických nalezištích v Utahu strávila deset let hledáním fosilií dinosaurů ve vrstvách sedimentů ze svrchní křídy. Její úsilí bylo korunováno úspěchem, když se jí podařilo nalézt fosilizované kosti pravé zadní nohy a zuby dosud neznámého druhu, které byly datovány do období před 96 miliony let.

Stalo se tak předtím ve stejné lokalitě, kde už předtím Zannová a její kolegové nalezli jiného velkého dravého terapodního dinosaura, který dostal jméno Siats meekerorum, a žil ve stejném období jako moros.

Malý, ale dokonale přizpůsobený dravec

V porovnání se siatsem však byl moros drobný střízlík. Nalezené kosti podle Zannové naznačují, že v kyčlích mohl na výšku měřit pouze přibližně metr, což je podobné jako u moderního jelence ušatého, který žije na západě Severní Ameriky. Na délku pak mohl mít přibližně tři metry a vážit necelých 80 kilogramů. Nalezené kosti přitom patřily téměř dospělému jedinci, který zemřel ve věku šesti nebo sedmi let.

Nenechte se však jeho menšími rozměry oklamat. „Moros byl lehký a výjimečně rychlý. Tyto adaptace, spolu s pokročilými senzorickými schopnostmi, jsou známkou impozantního dravce. Mohl se tak snadno dostat ke kořisti, ale zároveň mu to umožnilo vyhnout se konfrontaci s tehdejšími vrcholovými predátory,“ podotkla Zannová.

„Přestože byli nejstarší tyrannosauři křídy ještě malí, jejich predátorské specializace znamenaly, že byli připraveni využít šance, které jim na začátku pozdní křídy přinesly změny ekosystému způsobené globálním oteplováním a zvyšujícími se hladinami moří. Nyní již víme, že jim trvalo pouhých 15 milionů let, aby se dostali k moci,“ dodala.

Do Severní Ameriky přišli z Asie

Moros intrepidus však také odhalil původ linie Tyranosaura rexe na severoamerickém kontinentě. Když ho vědci umístili do rodokmenu tyranosaurů, zjistili, že jeho nejbližší příbuzní pocházeli z Asie.

Podle Zannové předci T. Rexe, a jeho dalších slavných současníků, jako je například Triceratops, migrovali nejméně 30 milionů let předtím, než se tyto druhy v pozdní křídě objevily, přes aljašský pevninský most z Asie. „Moros signalizuje vznik kultovních pozdně křídových ekosystémů v Severní Americe,“ uzavřela Zannová.