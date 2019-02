Královna zamíří do Pacifiku. První mise nové britské letadlové lodě se blíží

Nejnovější britskou letadlovou loď HMS Queen Elizabeth čeká v nadcházejícím roce první oficiální mise od zařazení do válečné flotily tamního námořnictva. V rámci své úvodní plavby zamíří do vod Tichého oceánu. Během proslovu v Institutu královských sjednocených služeb to řekl britský ministr obrany Gavin Williamson.

„Spojené království je globální silou se skutečně globálním zájmem. Musíme být připraveni hájit naše zájmy a hodnoty daleko, daleko od domova,“ řekl Williamson. Během plavby budou na palubě této nové pýchy britského námořnictva rovněž nejmodernější stíhací letouny F-35 Lighting II používající technologie stealth. Vedle strojů patřících Royal Air Force poveze také několik letadel stejného typu sloužících u americké Námořní pěchoty. Britské námořnictvo hlásí problém: Do jeho vlajkové lodi zatéká Přečíst článek › Londýn a Washington doufají, že se jim tak podaří přesvědčit své potenciální nepřátele v čele s Čínou, která „vyvíjí moderní vojenské kapacity“, o jejich vzájemné soudržnosti a odradí je od jakýchkoliv nekalých úmyslů. Sporná území Kudy přesně tato nová 280 metrů dlouhá a 65 tisíc tun vážící letadlová loď popluje, Williamson pochopitelně prozradit nechtěl. Podle serveru CNN by nicméně mohla sledovat podobný kurz, jakým před rokem směrovala vrtulníková výsadková loď HMS Albion. Britové se pyšní novou válečnou lodí. Jde o největší plavidlo Jejího Veličenstva Přečíst článek › Ta se pohybovala v blízkosti Paracelských ostrovů v Jihočínském moři, které si Peking nárokuje. Číňané tehdy tento krok označili jako „provokativní akci“ ze strany Londýna. Ve stejné oblasti se přitom během uplynulého měsíce konalo šestidenní cvičení britského a amerického. Během pondělí pak navíc USA vyslaly dvě válečné lodě ke Spratlyho ostrovům. Jednalo se o reakci na údajné rozmístění čínských raket a dalšího vojenského zařízení na tomto sporném území, na které si vedle Číny dělá nárok také Tchaj-wan, Vietnam, Brunej, Malajsie a Filipíny. Kroky Pekingu byly podle představitelů Spojených států amerických porušení slibu prezidenta Si Ťin-pchinga a současně i mezinárodního práva. Druhá čínská letadlová loď Šan-tung "získává konkrétní podobu" Přečíst článek ›

Autor: Tomáš Bohuslav