Když se hovoří o jeho původu, nejčastěji je zmiňovaná chyba sovětských inženýrů. Jenže ve skutečnosti je důvod, proč vznikla nejznámější turistická atrakce v Turkmenistánu, záhadou. Onou atrakcí je obří kráter, v němž už desítky let bez ustání hoří ohně. I proto se mu začalo říkat Brána do pekel. Nyní hrozí, že tento unikátní úkaz zanikne. „Prezident země Gurbanguly Berdimuhamedow nařídil expertům, aby našli způsob, jak konečně už půl století trvající požár v kráteru uhasit," informuje list The Guardian .

Prezident svůj požadavek na zničení jedinečného místa, které přitahuje pozornost turistů z celého světa, zaštiťuje ekonomickými a environmentálními důvody. Nevznesl ho poprvé, experty už se stejným nařízením oslovil v roce 2010. „Kráter negativně ovlivňuje životní prostředí v okolí, i zdraví lidí, kteří žijí v blízkosti. Ztrácíme důležité přírodní zdroje, ze kterých bychom mohli výrazně profitovat a použít je pro zlepšení života obyvatel naší země," vyjádřil se Berdimuhamedow. A to navzdory tomu, že podle BBC se ročně ke kráteru vydá až šest tisíců turistů.

Pravdou je, že obří kráter v poušti Karakum, respektive požáry v něm, živí zřejmě zemní plyn. Místo je sedmdesát metrů široké a dvacet metrů hluboké, ohně se vyskytují po celé jeho ploše, takže plynu uniká lidem mezi prsty zřejmě celkem dost. Jenže zároveň jde o opravdu unikátní věc. Tak, jak je tajemná a trochu děsivá jeho přezdívka Brána do pekel, je zahalený tajemstvím i jeho příběh.

Sovětská chyba

I když se totiž nejčastěji prosazuje jedna teorie, nikdo doopravdy neví, jak záhadné místo skutečně vzniklo. „Zřejmě však počátkem 70. let minulého století, při sovětském pokusu o těžbu plynu v oblasti. Když se propadla země a vznikl kráter, sovětští vědci údajně zapálili masivní díru, aby zabránili šíření zemního plynu do okolí," zmiňuje nejslavnější verzi CNN.

Historka o přešlapu sovětských inženýrů je sice nejznámější, jenže i ona se vyskytuje v různých verzích. „Říká se, že sovětští vědci v roce 1971 hledali v poušti ropu, když narazili na kapsu zemního plynu. Země se propadla a vznikla celkem tři velká propadliště. Aby metan neunikal do atmosféry, jeden z geologů ho zapálil a myslel si, že za pár týdnů shoří," popisuje BBC jinou verzi historky.

Přísně tajné

Jenže v roce 2013 dostala trhliny jakákoliv z verzí o to, že by kráter vznikl při neopatrném jednání sovětských vědců. „Tehdy se kanadský průzkumník George Kourounis vydal na své expedici do hlubin dějin kráteru, aby zjistil, jak toto inferno vzniklo," připomíná BBC.

A to, co se podařilo Kourounisovi zjistit, činí místo ještě tajemnějším. „Podle místních turkmenských geologů totiž kráter vznikl už v 60. letech minulého století, a naopak hořet a svítit začal až v 80. letech," konstatuje BBC. Tím pádem by historka o sovětském průzkumu kvůli ropě či plynu v roce 1971 padala.

Ovšem to, zda se svět někdy dozví, kde je pravda, je velmi nejisté. „Jelikož v tom období panovala v Turkmenistánu sovětská nadvláda a ropa a plyn byly vysoce ceněnými komoditami a vše s nimi spojené zase podléhalo informačnímu enbargu, zdá se, že jakýkoliv záznam o vytvoření kráteru a počátku ohňů v něm je dodneška přísně tajnou informací, ke které se nedá dostat," zmiňuje BBC.

Krácer je nyní kvůli bezpečnosti turistů oplocen, jinak je ale přístupný a podle rad serverů pro turisty je nejlepší navštívit ho v době, kdy v poušti zapadá Slunce a kráter se postupně stává tím hlavním, co osvětluje oblohu nad písečnými dunami.