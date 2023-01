Francouzi budují letadlovou loď budoucnosti. V mnoha ohledech bude přelomová

Francie je tradiční námořní mocnost už od dob raného středověku. Zatímco dlouhá staletí byly pány oceánů bitevní lodě, tedy co největší plavidla s co největší kanónovou výzbrojí, od 2. světové války je nejdůležitější součástí námořnictev světa letadlová loď. Mít velkou moderní letadlovou loď je znakem velmoci. Nejnovější přírůstek do své flotily chystá Francie. Její nová letadlová loď bude v mnoha ohledech přelomová.

Základní 3D vizualizace nové letadlové lodi francouzského námořnictva, o jejímž názvu ještě nebylo rozhodnuto. Na první pohled je vidět moderní koncepce s jedním malým velmi vzadu posunutým ostrůvkem | Foto: se svolením DGA, Marine Nationale, Public Domain