Když vědci loni v lesích provincie Jün-nan, jež se nalézá na jihozápadě Číny, spatřili létající veverku, zprvu se domnívali, že jde o příslušnici některého z již dříve popsaných druhů. Následně však zjistili, že jejich první dojem byl mylný - zvíře se od ostatních lišilo nejen svou barvou, ale i stavbou lebky a tvarem zubů, popsal server americké televize Fox News. Záhadný živočich později dostal jméno Biswamoyopterus gaoligongensis (nebo též létající veverka z Mount Gaoligong).

Jak již napovídá její jméno, nově objevená veverka patří k rodu Biswamoyopterus - a právě jeho příslušníci jsou podle vědců vůbec nejvzácnější a nejzáhadnější. Svědčí o tom i skutečnost, že první zástupkyně tohoto rodu, létající veverka Namdapha, byla popsána až v roce 1981 - a to na základě jediného exempláře, který byl objeven ve stejnojmenném indickém národním parku. Od té doby ji nikdo nespatřil.

Odlišné druhy zvířat

V roce 2013 pak byla, opět na základě jediného exempláře, popsána i takzvaná Laoská létající veverka. Oba tato druhy mají přitom společné, že jsou na veverky poměrně velké a jejich váha přesahuje 1,4 kilogramu, připomněl internetový magazín Smithsonian.

„Na základě některých společných rysů se domníváme, že nově objevený živočich je blízce příbuzný kriticky ohrožené létající veverce Namdapha, je však nezpochybnitelné, že se jedná o dva odlišné druhy zvířat,“ uvedl Quan Li, jehož tým se věnoval podrobnému popisu záhadné létající veverky. Výsledky výzkumu vědci posléze publikovali v odborném časopise ZooKeys.

Podle této studie se veverka od ostatních druhů liší zejména dvojbarevnými chlupy na uších a tmavě hnědými šourky samců, které nápadně kontrastují s bílým břichem. Její lebka je rovněž kratší a širší než například lebka veverek Namdapha.

A světélkující oči, kterými létající veverka upoutala pozornost na fotografiích? Nejpravděpodobnější je, že se nejedná o nic jiného, než o odlesk blesku fotoaparátu, konstatoval server americké televize Fox News.

Naděje stále žije

„Zajímavé je hlavně to, že jsme veverku objevili v ‚prázdném místě‘ mezi dvěma lokalitami, které obývají již dříve popsané druhy rodu Biswamoyopterus. To naznačuje, že by tento rod mohl být mnohem početnější, než se až dosud předpokládalo. Stále pro něj existuje naděje,“ uzavřel Li s tím, že obě zmiňované lokality od sebe dělí 1250 kilometrů. „Je tam dost místa, kde by mohly žít i další druhy,“ dodal.