V listopadu si české vojenské letectvo každoročně připomíná výročí svého vzniku. Letos uplyne již 105 let od chvíle, kdy do vzdušného prostoru nad novým státem vyrazila letadla pod vlajkou nové Československé republiky. Dne 28. října roku 1918 byl ustanoven československý stát a vzápětí jeho první vojenský letecký útvar.

První vyrobený československý vojenský letoun Letov Š-1. Před ním stojí konstruktér Alois Šmolík a pilot Klement Adamec. | Foto: Wikimedia Commons, volné dílo



CO SI V ČLÁNKU PŘEČTETE:

* První československý vojenský letoun

* Meziválečné úspěchy českých letců

* Kdo byl "králem vzduchu"

* Češi v bitvě o Británii

* Tryskáče místo vrtulí

* Úspěšní letečtí akrobaté

Československé letectvo bylo součástí československé armády od 1. listopadu 1918, kdy Josef Scheiner, známý sokolský činovník, který se zapojil do budování československé armády, vydal rozkaz ke vzniku Leteckého sboru.

U jeho zrodu stáli jak letci bojující za první světové války v rakousko-uherském letectvu, tak příslušníci československých legií. Hlavní postavou této jednotky byl setník Jindřich Kostrba, který kolem sebe shromáždil asi 30 pilotů, pozorovatelů a několik mechaniků.

Na louce ve Strašnicích vzniklo první letiště. Cizí techniku, kterou naše letectvo používalo ve svých začátcích, postupně nahradily domácí konstrukce firem Aero, Avia a Letov. Letci s úspěchem naplňovali heslo: Vzduch je naše moře.

První československý vojenský letoun

První konstrukcí československého vojenského letounu byl Letov Š-1. Jeho konstruktérem byl Alois Šmolík.

„Projekt byl pro náš rodící se letecký průmysl významný, neboť měl podpořit snahy o domácí vývoj a výrobu letadel namísto dovozu letecké techniky ze zahraničí,“ píše v knize Letadla československých pilotů autor Václav Šorel.

Říkali mu bejk. První dolnoplošník Avia BH – 3 ale nebyl u letců moc oblíbený

Stroj byl zalétán v květnu 1920 a zanedlouho přišly sériové vyráběné stroje k vojenským útvarům. Letov Š-1 byl dvoumístný, jednomotorový dvouplošník. Jeho výzbroj tvořil pevný kulomet obsluhovaný pilotem a dvojkulomet pro pozorovatele. Letoun dosahoval maximální rychlosti 194 kilometrů v hodině.

Meziválečné úspěchy českých letců

V průběhu let se tehdejší českoslovenští letci vypracovali nejen mezi evropskou, ale i celosvětovou špičku. Akrobatické létání a další soutěžní disciplíny byly tehdy provozovány hlavně ve vojenských jednotkách. Jména jako Lhota, Malkovský, Široký, Hubáček, Novák a další se stala v leteckém světě pojmem.

Prvního velkého úspěchu dosáhl na mezinárodním mítinku v Curychu tovární pilot Alois Ježek, který s letounem Letov Š-3 vybojoval v soutěži o přesný start a přistání čtvrté místo a v akrobacii skončil sedmý. Úspěchem československé konstrukční školy bylo vítězství stroje Avia BH-21 na mezinárodní soutěži stíhacích letounů v Bruselu.

Licenci na výrobu zakoupila podle Wikipedie belgická firma SABCA. Právě na letounu Avia BH-21 získali své první akrobatické zkušenosti pozdější slavní letci.

Letoun Spitfire ze stavu 310. československé stíhací perutě RAF.Zdroj: se svolením Severočeského leteckého archivu Most

Král vzduchu František Novák

František Novák, rodák ze Sokolče u Poděbrad byl českým leteckým akrobatem před druhou světovou válkou, vojenským pilotem a instruktorem. Král vzduchu, jak se mu přezdívalo, stál u první zlaté éry české akrobacie.

Na veřejnosti na sebe poprvé výrazně upozornil v roce 1928 vítězstvím při armádních závodech v akrobacii na stroji Avia B-21. Další vítězství dosáhl na I. mezinárodním leteckém mítinku v Plzni 1931. V roce 1932 vyhrál národní akrobatickou soutěž a v červnu 1933 triumfoval na II. mezinárodním leteckém mítinku ve Varšavě.

Mořské monstrum. Nákladní loď poháněná větrem poprvé vyplula, plachty má z kovu

V roce 1934 se zúčastnil s novým akrobatickým speciálem Avia B-122 neoficiálního mistrovství světa v letecké akrobacii ve francouzském Vincennes. Zde vybojoval 4. místo. V září 1935 vyhrál v I. národní soutěži v letecké akrobacii v kategorii vysoké akrobacie.

Na podzim 1939 František Novák onemocněl zhoubnou žaludeční chorobou a prodělal operaci. Po nedokončené rekonvalescenci usedl příliš brzy do letounu a jeho oslabený organizmus nevydržel velkou zátěž. Zemřel po těžké operaci v roce 1940 ve vojenské nemocnici v Paříži.

Na letních olympijských hrách 1936 v Berlíně startoval v přidružené letecké soutěži. Den před oficiálním zahájením her na letišti Rangsdorf obsadil František Novák v akrobacii 3. místo.

Na mezinárodní letecké soutěži v Curychu 1937, vybojoval se strojem Ba-122 první místo v letecké akrobacii jednotlivců v kategorii letounů s motory do 20 litrů, zvítězil i v kategorii nad 20 litrů a také ve skupinové letecké akrobacii se sedmičlennou československou skupinou.

Poslední umístění v letecké akrobacii zaznamenal na leteckém dnu v St. Germain-en-Laye u Paříže v dubnu 1938, kde obsadil druhé místo.

Za II. světové války se zapojil do zahraničního odboje. V červenci 1939 opustil ilegálně protektorát Čechy a Morava. Přes Polsko se dostal do Francie, kde byl 1. srpna 1939 přijat do svazku francouzské Armée de l'Air v St. Cyr.



Češi v bitvě o Británii

Množství letců se po obsazení Československa nacistickým Německem v březnu 1939 vydalo do zahraničního odboje. Nejdříve do Polska, kde se po vypuknutí II. světové války někteří zapojili do bojů v polském letectvu.

Po pádu Polska část vojáků zvolila pěší cestu na východ a padla do sovětského zajetí, většina však byla evakuována do Francie, kde se po přesunutí bojů na francouzské území část letců stala součástí francouzských stíhacích a bombardovacích jednotek.

Lajka vzlétla do kosmu pro jistou smrt. Jako první tam ale vyrazili jiní tvorové

Po pádu Francie byli naši letci a vojáci evakuováni do Velké Británie. Zde vznikly tři československé stíhací jednotky (310., 312. a 313. peruť), jedna bombardovací (311. peruť) a jedna letka od noční 68. stíhací squadrony. Čechoslováci byli i účastníky slavné bitvy o Británii a dalších kampaní jako součást Britského královského letectva - Royal Air Force.

Nejúspěšnější československý stíhač v RAF v době II. světová války Karel Kuttelwascher při propagačním americkém turné. Na snímku je s hercem Errolem Flynnem.Zdroj: se svolením Severočeského leteckého archivu Most

Nejlepší piloti. Nejúspěšnějším českým pilotem RAF byl stíhač Karel Kuttelwascher, který měl na svém kontě 18 potvrzených sestřelů. „Ve Francii mu byly připsány další dva sestřely,“ informuje web Čeští RAFáci.

Leteckým esem v Bitvě o Británii byl stíhač Josef František, který v průběhu září 1940 dosáhl 17 jistých sestřelů a jednoho pravděpodobného. Stal se tak nejlepším nebritským pilotem RAF celé Bitvy o Británii. Mnoho našich letců obdrželo vysoká britská vyznamenání.

Perzekuce a vězení

Původně se počítalo, že poválečné československé letectvo by mohlo zpočátku využívat britské a sovětské stíhačky a další válečné stroje s tím, že by se znovu navázalo na předválečnou výrobu našich letounů.

Komunistický únor 1948 ale znamenal nejen pronásledování, perzekuce a věznění pro bývalé letce RAF, ale i nástup sovětské vojenské strategie a dodávky strojů či výrobních licencí hlavně ze SSSR.

Tryskáče místo vrtulí

Za éry proudových letounů, který vystřídaly stroje poháněné pístovými motory, se na našem nebi objevily hlavně stíhačky MiG. První byl MiG–15, který následovaly další typy. Například letoun MiG-21 byl ve výzbroji československého letectva od roku 1960 až do roku 2005. V letech 1963 - 1972 se licenčně vyráběl Aero Vodochody.

Jak zní nejděsivější zvuk na světě? Vědec napodobil aztéckou píšťalu smrti

Poslední z MiGů ve službě našeho letectva byl MiG–29. Na letišti v Žatci z jednotky vyzbrojené těmito stroji vznikla první Tygří letka u nás, uvádí web Letci Žatec.

Výzbroj českých vzdušných sil v současnosti tvoří švédské letouny JAS–39 Gripen. Jedná se o dvanáct strojů typu JAS–39C a dva stroje JAS–39D. Původní leasing byl do roku 2015, prodloužen byl do roku 2027. Nástupcem se má stát americký Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Historicky prvním u nás navrženým a vyráběným proudovým letounem byl L–29 Delfín. Ten se během 60. let stal standardním cvičným letounem armád států Varšavské smlouvy. Prototyp vzlétl v dubnu 1959. V roce 1961 byl porovnáván s letouny TS-11 Iskra a Jak-30 a stal se vítězem.

„Řízením zkoušek byla pověřena komise složená ze zástupců všech tří zemí, která byla ustanovena přímo rozkazem velitele ozbrojených sil států Varšavské smlouvy,“ píše se v Ilustrované historii letectví, kterou vydalo Naše vojsko v roce 1992.

Delfín se vyráběl do roku 1974, vyrobeno bylo 3665 strojů. Jeden z posledních sloužil v tygří kamufláži u letky Létajících tygrů v Žatci. Nástupcem Delfína byly L–39 Albatros a L–159 Alca.

Čeští akrobaté

Také v současnosti se řadí čeští letečtí akrobaté ke světové špičce. V nedávné minulosti to byl Petr Jirmus. V letech 1983 až 1986, která jsou považována za další zlatou éru československé letecké akrobacie, získal podle portálu Osobnosti.cz dvakrát titul absolutního mistra světa a dvakrát absolutního mistra Evropy.

KVÍZ: Letoun F-35 se stane páteří českého letectva. Co o něm víte?

Dalším byl Martin Stáhalík (4. června 1962 České Budějovice – 9. března 2001 Heeten), který jako jeden z pouhých dvou lidí na světě (druhým je Viktor Čmal z Ruska) získal na mistrovství světa medaile ze všech tří akrobatických kategorií – na kluzácích (3. místo – 1996), Advanced (s omezeným výkonem, 1. místo – 1995) i Unlimited (bez omezení, 3. místo – 1995).

Slavným leteckým akrobatem je Martin Šonka, bývalý bojový pilot, vicemistr světa, mistr Evropy a České republiky v akrobatickém létání. V roce 2018 se stal vítězem série mezinárodních závodů Red Bull Air Race. Historicky prvním vítězem Red Bull Air Race Challenger Cupu byl v roce 2014 další Čech Petr Kopfstein reprezentující v kategorii Unlimited.