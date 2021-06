Než v roce 2021 vypukla pandemie, ročně letištěm Heathrow prošlo průměrně osmdesát milionů cestujících a denně odbavilo kolem 1 300 letů. Na počátku jeho vzniku však bylo mnohem menší. Letecká doprava byla tehdy stále ještě v plenkách, do toho ale zasáhla druhá světová válka a plochu začalo využívat královské letectvo.

Válečná léta svět zcela proměnila. Armáda sice již letiště nadále nepotřebovala, plocha ale začala sloužit civilní dopravě. A tak se rok po skončení konfliktu začaly psát dějiny příštího nejrušnějšího evropského vzdušného přístavu. „První terminály byly primitivní, ale pohodlné. Vybavení tvořily křesla s květinovým vzorem, pohovky a vázy s čerstvými květinami. Aby se cestující dostali k letadlům zaparkovaným na odbavovací ploše a nezablátili se, museli přejít po dřevěných deskách,“ přibližuje počátky fungování letiště jeho oficiální web.

Heathrow se postupně proměnil v jednu z největších evropských křižovatek. V posledních letech je stabilně v první desítce světových letišť, která přepraví nejvíce cestujících. Z tohoto pohledu vůbec nejrušnějším zaznamenaným dnem byl 29. červenec 2018, kdy halami Heathrow prošlo téměř 262 tisíc pasažérů. O postavení v žebříčku ho připravila až koronavirová pandemie.

Koronavirus měl na leteckou dopravu ohromný dopad. Život se zastavil nejen na Heathrow. Svět zaplavily obrázky stojících letadel a prázdných hal, zprávy o krachujících aerolinkách. Počty odbavených cestujících na největších letištích světa klesly o více než polovinu, na menších letištích byly ztráty ještě větší. Odhady toho, jak dlouho potrvá renesance létání za práci i dovolenou na předkoronavirový stav, se liší.

Deník přináší přehled letišť, které lze označit svým způsobem za NEJ.

Nejrušnější evropské

Londýnské Heathrow se z drobného letiště za necelých devadesát let existence a tři čtvrtě století služby na poli civilního letectví proměnilo v nejrušnější letiště v Evropě. Až do koronaviru v žebříčku každoročně vyhrálo "boj" s pařížským letištěm Charlese de Gaulla. Denně odbavilo v průměru 1300 letů a přes 200 tisíc cestujících. To je zhruba tolik, jako počet obyvatel Plzně a Mladé Boleslavi dohromady.

Heathrow v sobě ale skrývá řadu zajímavostí. Cestující na něm například nenajdou Terminál 1, číslování terminálů začíná až od 2 výše. Žádnou pověrčivost za tím není nutné hledat, důvody jsou ryze praktické. Terminál 1 na letišti sloužil od padesátých let do roku 2015. Tehdy byla již nevyhovující budova uzavřena. Do doby, než bude opravená nebo zbouraná, zatím její číslo nepřešlo na žádnou další. Až se tak ale stane, cestující se opět dočkají i jedničky.

Na letišti rovněž existuje tajná místnost řízení letového provozu. „Pokud by z jakéhokoliv důvodu byla řídící věž vyřazená z provozu, letiště je stále schopné fungovat. Na bezpečném místě mimo něj se totiž nachází přesná kopie řídící místnosti, ze které dispečeři dokáží bez problémů uřídit až sedmdesát procent provozu. Tato místnost nemá okna. Je ale vybavená vším potřebným technickým zařízením. Její provoz by fungoval podobně, jako když není nic vidět z oken standardní věže, například z důvodu husté mlhy,“ píše portál My London.

Nejvytíženější (co se pasažérů týče)

Americká Atlanta není jen místem, kde se zrodila Coca Cola. Ve městě se rovněž nacházelo před koronavirovým přerušením nejvytíženější letiště světa. Před pandemií letiště Hartsfield Jackson ročně odbavilo zhruba 105 milionů cestujících. Obří letiště zaměstnává neuvěřitelných 63 tisíc zaměstnanců. Je to téměř stejný počet lidí, jako má obyvatel český Most.

Prvenstí v žebříčku nejvytíženějších letišť držela Atlanta až do pandemie. „První místo co do počtu odbavených cestujících si udrželo po sobě jdoucích dvaadvacet let. Pokud ale jde o počet odbavených letů, tak v tomto směru jej předstihuje letišť několik, ve Spojených státech Chicago," uvádí server Business Insider.

Co se týče polohy a historie místa, i zde Atlanta Hartsfield-Jackson nabízí několik zajímavostí. „Pod letištěm teče řeka Flint, konkrétně v systému tunelů. Letiště vzniklo na zanedbané závodní ploše, která se jmenovala Atlanta Speedway. Dráhu vlastnil zakladatel společnosti Coca-Cola a bývalý atlantský starosta Asa Candler a fungovala mezi lety 1909 a dvacátými léty dvacátého století," píše Business Insider.

Vytíženost letiště se dá vysvětlit mimo jiné tím, že z Atlanty se do osmdesáti procent rozlohy Spojených států amerických dá doletět do dvou hodin.

Největší

Pokud jde o rozlohu, v současnosti největší letiště světa patří zároveň mezi nejmladší letiště. Pekingské letiště Daxing otevřelo v roce 2019 a okamžitě zamířilo do čela žebříčku.

Nový čínský letištní komplex vznikl za pět let. Hlavní budova má tvar mořské hvězdice a nenavrhl jej nikdo významnější než studio světoznámé architektky Zahy Hadid. Ta se dokonce na návrhu podílela. I samotná hvězdice má na kontě světové prvenství. „Letiště má pouze jeden terminál, a tak je tato budova největším terminálem na světě. Pro obří rozlohu letiště ale bylo nutné zbourat při stavbě jedenáct vesnic a přestěhovat dvacet tisíc lidí," upozorňuje server The Arch Insider. Terminál má plochu 700 tisíc metrů čtverečních.

Navzdory obří rozloze se ale lidé dostanou k letadlům bez toho, aniž by museli využívat letištní přepravu. Každý z devětasedmdesáti gatů se totiž nachází maximálně osm minut chůze od bezpečnostní kontroly. Tvůrci letiště se zaměřili rovněž na to, aby byla jeho návštěva pro cestující maximálně pohodlná. Pasažéry obsluhují roboti, a terminál nabízí i pět tematicky laděných relaxačních zahrad.

Nejkomplikovanější

Jedni se pohybují na zemi, druzí ve vzduchu. O tom, že by si musela auta a letadla vzájemně vyhýbat, nemůže být ani řeč. Výjimkou je ovšem Mezinárodní letiště Gibraltar. To se pravidelně objevuje v čele žebříčku nejextrémnějších či nejnebezpečnějších letišť. Přistávací, respektive odletovou dráhu totiž křižuje Winston Churchill Avenue, hlavní tah z Gibraltaru do Španělska. Auta se tedy přímo křižují z letadly. Z tohoto důvodu musí být silnice uzavřená vždy, když některé letadlo přistává nebo odlétá.

Někdy se provoz na čtyřproudové silnici uzavře pouze v řádu pár desítek minut. „Někdy je ale doprava na silnici pozastavená i na dvě hodiny, což vytváří dopravní zácpu," píše server The Insider.

I proto, že v době před covidem turistický ruch v oblasti rostl, začala se plánovat stavba nové silnice. Respektive i tunel, který by vedl pod runwají.

Zdroj: Youtube

Nejnetradičnější

Letišť na ostrovech lze na světě najít mnoho. Ostrov, který je celý letištěm, je ale na světě pouze jeden. Přesně takovým je Mezinárodní letiště Velana na Maledivách. „Letiště zabírá plochu celého jednoho ostrova a přistávací a vzletová plocha je ze všech stran obklopená vodou," uvádí server Indy100.

Male Ibrahim Nasir je jediným letištěm ostrovního státu, na kterém přistávají mezinárodní lety a větší letadla. Je tedy vstupní branou na ostrovy pro drtivou většinu zahraničních turistů.

Nejnebezpečnější

Kdo má strach při vzletu i na velkých letištích, nepálskému letišti Tenzing-Hillary by se měl vyhnout obloukem. Je totiž považováno za nejnebezpečnější na světě. Za vše může jeho vzletová plocha a velká nadmořská výška. „Nebezpečí vytvářejí zejména rychlé změny počasí a letištní dráha, na jejímž konci se nachází prudká propast," píše portál Indy100. Jakoby ani tohle nestačilo, hned naproti letištní dráze se nachází obří hory.

O titul nejbezpečnějšího letiště zdatně usiluje i to v portugalské Madeiře. Přistávací plocha se nachází rovnou mezi strmým svahem a oceánem. „Projektanti ji proto museli uměle rozšířit, díky čemuž se runway nachází nad oceánem, a drží ji 180 sloupů," uvádí server Medium. Na letišti proto smí přistávat pouze speciálně proškolení piloti, kteří se navíc musí vyspořádat pro oblast typickým silným větrem.

Nejkratší (letištní dráha)

Letiště Juancho E. Yrausquin na karibském sopečném ostrově Saba se pyšní vůbec nejkratší runwayí na světě. Dráha, ze které letadla vzlétají, měří pouhých čtyři sta metrů. „Smí na něj létat pouze velmi dobře vyškolení piloti. Kromě krátké runwaye jim život komplikuje i prudký svah po její levé straně," píše list Forbes.

Nejfotogeničtější

Lidé pohodlně leží na písečné pláži u azurově modrého moře. Najednou jim těsně nad hlavami proletí dopravní letadlo. Taková scéna se denně opakuje na Mezinárodním letišti princezny Juliany na ostrově Svatý Martin. Přesně na konci runwaye se totiž nachází pláž, ze které si turisté odnášejí jedinečné fotky i zážitek.

Zdroj: Youtube

Nejvytíženější letiště světa

(*žebříček je dle počtu přepravených lidí, data z roku 2019 před koronavirovou pandemií. Ta pořadí výrazně proměnila)

1. Mezinárodní letiště Hartsfield-Jackson

místo: Atlanta, Spojené státy americké

počet přepravených cestujících za rok: 110 531 300

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 2. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 42 918 685

2. Mezinárodní letiště Beijing Capital

místo: Peking, Čína

počet přepravených cestujících za rok: 100 011 438

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 7. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 34 513 827

3. Mezinárodní letiště LAX

místo: Los Angeles, Spojené státy americké

počet přepravených cestujících za rok: 88 068 013

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 15. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 28 779 527

4. Mezinárodní letiště Dubaj

místo: Dubaj, Spojené arabské emiráty

počet přepravených cestujících za rok: 86 396 757

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 19. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 25 900 000

5. Letiště Haneda

místo: Tokio, Japonsko

počet přepravených cestujících za rok: 85 505 054

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 12. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 30 965 000

6. Mezinárodní letiště O'Hare

místo: Chicago, Spojené státy americké

počet přepravených cestujících za rok: 83 339 186

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 13. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 30 860 251

7. Letiště Heathrow

místo: Londýn, Velká Británie

počet přepravených cestujících za rok: 80 888 305

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 22. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 22 109 726

8. Mezinárodní letiště Šanghaj Pchu-tung

místo: Šanghaj, Čína

počet přepravených cestujících za rok: 76 153 455

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 14. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 30 476 531

9. Letiště Charlese de Gaulla

místo: Paříž, Francie

počet přepravených cestujících za rok: 76 150 009

situace v době koronavirové pandemie: pokles na 21. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 22 257 469

FOTO: https://pixabay.com/sk/photos/charles-de-gaulle-85207/

10. Mezinárodní letiště Dallas Fort Worth

místo: Dallas, Spojené státy americké

počet přepravených cestujících za rok: 75 066 956

situace v době koronavirové pandemie: vzestup na 4. příčku, počet přepravených cestujících v loňském roce 39 364 990

Jak vypadal žebříček nejvytíženějších letiště v roce 2020, prvním roce koronavirové pandemie:

1. Mezinárodní letiště Kanton Paj-jün, Kanton (Čína)

2. Mezinárodní letiště Hartsfield-Jackson, Atlanta (USA)

3. Mezinárodní letiště Čcheng-tu Šuang-liou, Čcheng-tu (Čína)

4. Mezinárodní letiště Dallas Fort Worth, Dallas (USA)

5. Mezinárodní letiště Šen-čen Pao-an, Šen-čen (Čína)

6. Mezinárodní letiště Letiště Jiangbei, Čchung-čching (Čína)

7. Mezinárodní letiště Beijing Capital, Peking (Čína)

8. Mezinárodní letiště Denver, Denver (USA)

9. Mezinárodní letiště Kchun-ming Čchang-šuej, Kchun-ming (Čína)

10. Mezinárodní letiště Šanghaj Hongqiao, Šanghaj (Čína)



Zdroj informací: Airports Council International