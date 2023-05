České letectvo od 90. let postrádá transportní letoun střední velikosti. Armáda si tak už dlouhá léta pronajímá na lety do vzdálenějších končin soukromé přepravce (dříve často z Ruska) nebo si platí hodiny ve společné transportní letce NATO. Jak se však ukázalo při evakuacích zejména v Afghánistánu, mít vlastní větší letoun je důležité, protože pronájmy nejsou vždy k dispozici. I v této oblasti nákupů techniky se přitom blýská na lepší časy.

Letoun C-390 má širokou škálu ochranných opatření proti napadení, jedním z nich jsou světlice proti raketám s infračerveným naváděním | Foto: Brazilian Air Force, CC BY-SA 4.0

Společnost Saab, známá v Čechách z pronájmu letounů Gripen, oznámila na veletrhu LAAD 2023 úzkou spolupráci s brazilským výrobcem transportních letounů, firmou Embraer. Švédové se nejen doma ve Švédsku, ale také ve zbytku Evropy budou podílet na aktivní prezentaci letounu C-390 Millenium. Vzhledem ke stárnoucí flotile letounů C-130, které jsou stále v provozu po celém světě, se nadto brazilská společnost samozřejmě zajímá o jejich nahrazení svými dvoumotorovými letouny.

C-390 je v provozu u brazilského letectva od září 2019, letectvo má nyní v provozu pět letounů a plnou operační způsobilost své transportní letky vyhlásilo v březnu 2023. Nový letoun prokázal svou účinnost v řadě humanitárních misí a vojenských cvičení. První mezinárodní misí C-390 byla dodávka 6 000 kg zdravotnického materiálu do Libanonu po výbuchu v bejrútském přístavu.

Letoun C-390 před vzletemZdroj: Ronnie Macdonald from Chelmsford, United Kingdom, CC BY 2.0

V letech 2020/21 letoun podpořil boj proti covidu v Brazílii přepravou přibližně 1 800 tun zásob za celkem 600 letových hodin, přičemž spojil řadu míst uvnitř rozlehlé země, k čemuž startoval ze tří nejdůležitějších letišť, Sao Paula, Ria de Janeira a Brasilie. Náklad zahrnoval vakcíny, tekutý kyslík, zdravotnické vybavení, celé sanitky a dokonce i kompletní polní nemocnici. V srpnu 2021 byl C-390 opět ve vzduchu, aby přepravil humanitární pomoc po zemětřesení o síle 7,2 stupně, které postihlo Haiti. Celkem bylo z Brasilie do Port-au-Prince přepraveno 10 500 kg materiálu a 32 brazilských hasičů. Tyto mise nezastavily rozvoj vojenských schopností letounu.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkByl certifikován výsadek v malých a velkých výškách, včetně průběžného výpočtu bodu výsadku integrovaného do avioniky letounu. Dvacet čtyři kontejnerů CDS bylo při testu shozeno postupně při jednom přeletu, stejně jako devatenáctitunový jednorázový náklad v malé výšce nízkou rychlostí. V rámci vojenských aktivit se jeden letoun C-390 zúčastnil amerického cvičení Culminating Exercise 2021; to se konalo v lednu v Louisianě a jeho součástí byl kombinovaný výsadek americko-brazilských výsadkářů vedený 9 letouny USAF C-17, které přeletěly nad zónou výsadku v intervalu 2 minut, následovaný po pětiminutové pauze šesti letouny USAF C-130J, které shazovaly svůj náklad v intervalu 30 sekund, a nakonec o 5 minut později letounem C-390.

V červnu 2022 byl proveden první zásobovací výsadek brazilské výzkumné stanice v Antarktidě; na výsadkovou zónu o rozměrech 400 × 200 metrů bylo shozeno 10 nákladů obsahujících 2 500 kg potravin a zásob.

Letoun C-390 v letuZdroj: Matti Blume, CC BY-SA 4.0

C-390 jako tanker

Pro C-390 mezitím byla certifikována schopnost doplňování paliva ve vzduchu, ve dne i v noci, při rychlostech do cca 600km/h a výškách do zhruba deseti kilometrů. V takovém případě je tanker schopen posílat letounům palivo rychlostí až 1 800 litrů za minutu. Kvalifikovány byly rovněž systémy balistické ochrany, vlastní ochrany a generování inertních plynů pro potlačení požáru. Další certifikovanou schopností je použití přídavných palivových nádrží typu roll-on/roll-off, z nichž každá nese 4 000 kg přídavného paliva.

Transportní letoun C-390 může sám tankovat i být natankován ve vzduchuZdroj: Embraer, CC BY-SA 4.0

Co se týče operací na nezpevněném povrchu, C-390 prokázal, že je schopen operovat i z nich. Letoun je schopen fungovat i jako hasičský stroj, pro hasičské mise využívá systém MAFFS II (Modular Airborne Fire Fighting System), přičemž dveře jsou vyměněny tak, aby bylo možné hadicemi rozprašovat tekutinu, umístěnou v nádrži o objemu 11 000 litrů.

Další zákazníci

Do Brazílie musí být dodáno ještě čtrnáct letounů, přičemž na šestý se čeká do konce dubna letošního roku, sedmý je na montážní lince a připravují se podsestavy pro osmý letoun. Portugalsko obdrželo svůj první letoun koncem října 2022 upravené do konfigurace NATO. Ta zahrnuje datalink Link-16 od společnosti Viasat, vojenskou GPS dodanou společností Thales, IFF pro módy 4/5 s kryptografií, radiostanici pro zabezpečenou hlasovou komunikaci a duální integrovaný komunikační systém. Smlouvu na dva letouny podepsalo Maďarsko, Nizozemsko na pět letounů, přičemž všechny budou dodány podle standardu NATO. Pro letoun se přitom vyvíjejí nové moduly, mezi nimiž jsou i lékařský modul, který je k dispozici v různých uspořádáních, jako jednotka intenzivní péče, ambulance nebo MEDEVAC.

Zdroj: Youtube

Jedním z nejzajímavějších vývojových projektů, realizovaných ve spolupráci s firmou L3Harris, je však tanker KC-390 Agile, který výrazně rozšíří typ letadel, která mohou být tankerem Millenium tankována, přičemž pro Českou republiku je důležité, že mezi ně patří i americký F-35. Zásadní přitom je, že na tanker půjdou upravit i standardní stroje. S tím, jak Brazílie nakupuje letouny Gripen E, bude možné využívat hadicové tankování za letu i na nich, což bude podstatné také pro Maďarsko, které se rozhodlo ponechat si stroje Gripen i nadále.

Pořízení středního transportního letounu v plánech pro českou armádu každopádně je a jak v těchto dnech potvrdil gen. Čepelka, velitel Vzdušných sil, právě C-390 je jedním z horkých kandidátů.

C-390 pro Armádu České republiky?

Když Česká republika v polovině 90. let vyřadila starý ruský transportní letoun Antonov An-12, zůstala bez středního transportního letectva a musela se spoléhat pouze na malé transportní letouny An-24/26, které později v dodnes zcela nevysvětlené kauze nahradily evropské letouny C-295 „CASA“. Už tehdy odborníci upozorňovali, že C-295 je sice podařená konstrukce, ale její výkony jsou nedostatečné a bude je nutné opět doplnit těžším strojem na úrovni legendárního C-130 Hercules. O jeho pořízení z přebytků americké armády v počtu dvou kusů se dokonce uvažovalo, z dohody s Američany však sešlo.

V září 2010 podepsal tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra se svým brazilským protějškem Nelsonem Jobimem dokument, který měl orámovat zapojení českého leteckého průmyslu do programu KC-390 a budoucí zájem české armády o nákup několika strojů. Průmyslová spolupráce se skutečně rozeběhla, Aero Vodochody pro C-390 vyrábí řadu komponent, mj. náběžné hrany křídel, nakládací rampu, dveře a další části trupu. Letoun se v Praze předvedl již v roce 2016, kdy se spekulovalo, že armáda koupí dva kusy. C-390 uveze 26 tun, přičemž 23 tun převeze na vzdálenost 2 820km.