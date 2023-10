Záhadný letoun F-117 Nighthawk vstoupil na scénu během války v Perském zálivu v roce 1991 a představil světu do té doby nevídanou úroveň inovace v podobě technologie „stealth“, která jej činí velmi nesnadno zjistitelným soudobými radiolokátory. Podívejme se na letoun, který vedl až k F-35, jež dnes nakupuje naše armáda.

V akci. Letadlo F-117A sloužilo na nebi nad Jugoslávií, Panamou i Irákem. | Foto: Wikimedia Commons, MSGT EDWARD SNYDER, volné dílo

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkHranatý letoun se v Zálivu zcela lišil od všeho, co bylo v oblasti útočných letounů k vidění předtím. Ačkoli se proslavil svými výkony během války proti irácké protivzdušné obraně, hodnocení z posledních let zpochybňují skutečnou míru jeho radarové neviditelnosti. Technologie stealth se od dob války v Perském zálivu vyvinula způsobem, který změnil paradigma, a letoun F-117 Nighthawk si vydobyl významné místo v análech historie leteckých válek. Přesto byla následná analýza jeho výkonů a vlastností stealth předmětem mnoha zkoumání a diskusí.

Americký tisk se touto problematikou zabýval již v roce 1999, kdy byl letoun F-117 sestřelen nad Srbskem. Největší problém spočíval v základech utajení. Když radarový puls osvítí letadlo, vytvoří se po celém jeho povrchu elektrické proudy, a když narazí na překážku nebo přeskočí mezeru, způsobí drobné jiskření, které radar dokáže detekovat. F-117 tato jiskření minimalizoval kontroloval pomocí povlaku z absorpčního materiálu, ale pokud měl tento povlak i tu nejmenší mezeru nebo trhlinu, mohlo to letadlo prozradit.

Kokpit. Americké letectvo používalo letouny F-117A do roku 2008.Zdroj: Wikimedia Commons, National Museum of the USAF, imagery by Lyle Jansma, volné dílo

Zdá se, že na letounu F-117 se projevilo několik klíčových problémů technologie stealth a že se z nich jeho autoři také poučili. Letoun byl navržen s plochými, hranatými panely pokrytými materiálem, pohlcujícím radarové paprsky, spojenými materiálem podobným tmelu, který zabraňoval tomu, aby tvary, obrysy nebo nerovné části trupu generovaly zpětný signál pro radar nepřátelské protivzdušné obrany. Švy, šrouby a části trupu svařené dohromady mohou vytvářet zjistitelné tvary, které pravděpodobně uvidí nepřátelský radar.

Velkou část konstrukce letounu F-117 přitom paradoxně ovlivnil ruský vědecký objev z roku 1964, kdy bylo zjištěno, že radarový signál je úměrný uspořádání hran objektu, nikoli jeho velikosti. To vysvětluje ploché tvary a pečlivě konfigurované hrany, ale také to, proč má bombardér B-2 zaoblené, smíšené tělo v podobě samokřídla bez vertikálních struktur nebo vyčnívajících tvarů, které by mohly vytvářet zpětnou signaturu pro nepřátelské radary.

Přes veškerý humbuk, který kolem F-117 byl, nebylo letadlo zdaleka neviditelné. Údaje o RCS („Radar-Cross Section“, ploše letounu, zachytitelné radarem) zůstávají tajné, ale letoun byl pro radary zcela jistě viditelný spíše ze boků než zepředu. Plánování misí tak bylo obtížné, protože letadlo bylo přecijen viditelné radarem, musela být dráha pečlivě upravena tak, aby se minimalizovalo jeho odhalení.

V amerických barvách. V době, kdy byly stealth technologie obecně v plenkách, se F-117A stalo pýchou amerického letectva. Dlouho byly tyto letouny považovány za nesestřelitelné.Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Air Force photo/Senior Master Sgt. Kim Frey, volné dílo

Letoun F-117 také v podstatě pohřbil motor uvnitř letadla, aby ještě dál zvýšil svoje šance. Motory byly před radary skryty mřížkami a horké výfukové plyny z motoru byly vypouštěny štěrbinami, což je oproti konvenčním letounům s otevřenými motory značný rozdíl.

Kde Nighthawk bojoval?

F-117 dosáhl stavu počáteční operační způsobilosti v roce 1983. Piloti letounů Nighthawk si říkali „Banditi“. Každý z 558 pilotů letectva, kteří létali na F-117, má své číslo, které označuje pořadí jejich prvního letu na F-117. Piloti každopádně maskovali své nasazení, oficiálně létali na letounu Northrop F-5 v agresorských letkách proti pilotům amerického letectva. Letoun F-117 byl několikrát nasazen během válečného konfliktu. Jeho první mise se uskutečnila během invaze Spojených států do Panamy v roce 1989, během níž dva F-117 Nighthawk shodily dvě bomby na letiště Rio Hato.

Své ostruhy si letoun získal během války v Perském zálivu, kdy uskutečnil přibližně 1300 vzletů a během 6905 letových hodin zaznamenal přímé zásahy na tzv. 1600 vysoce hodnotných cílů.

Původní tvrzení o účinnosti letounů F-117 se později ukázala jako nadhodnocená, zatímco první zprávy hovořily o tom, že letouny F-117 zasáhly 80 procent cílů, později byly tyto odhady sníženy na 40-60 procent. Po válce však americké letectvo uvedlo, že F-117 byl jediným letounem, který se plánovači odvážili riskovat nasadit nad centrem Bagdádu.

F-117 Nighthawk byl jako z jiné planety:

Další nasazení F-117 prodělala nad Jugoslávií, kde byla jedna F-117 (č. 82-0806) ztracena v důsledku nepřátelské palby během mise operace Allied Force proti armádě zbytkové srbsko-černohorské Jugoslávie 27. března 1999. letoun byl zachycen radarem řízení palby ve vzdálenosti 13 km a výšce 8 km, načež na něj bylo vystřeleno několik raket sovětského protiletadlového raketového systému S-125 Něva. Krátce po sestřelu se objevily zvěsti, že se do útoku zapojily také československé dvojkanóny vz. 53/59, tzv. „Ještěrka“, ale ty se nikdy nepodařilo potvrdit.

Po zásahu se letoun stal neovladatelným, což donutilo pilota se katapultovat. O šest hodin později jej vyzvedl záchranný tým amerického letectva, zatímco o vrak se rychle zajímali odborníci z Ruska a Číny, protože se USA nepokusily vrak zničit s tím, že technologie F-117 je již zastaralá a není již důležité ji chránit. Americké zdroje uvádějí, že během kampaně by zaměřen a poškozen (údajně 30. dubna 1999) ještě jeden letoun F-117, který se však poškozený vrátil na základnu Spangdahlem a údajně již nikdy nevzlétl.

F-117 byly použity i v operaci Trvalá svoboda v roce 2001 a v operaci Irácká svoboda v roce 2003, to už však byla jeho labutí píseň, protože se do výzbroje rychle blížila F-35. Koncem roku 2006 USAF zrušilo formální výcvikovou jednotku F-117 a oznámilo vyřazení F-117 z výzbroje. K tomu došlo do srpna 2008, kdy poslední F-117 sériového číslo a AF 86-0831 opustil Palmdale, aby odletěl na základnu Tonopah. Pět letounů bylo umístěno do muzeí, zatímco americký Kongres nechal zbylé letouny uskladnit tak, aby bylyo je možné v budoucnu znovu použít.

11. září 2017 však bylo oznámeno, že letectvo F-117 definitivně vyřadí a na rozdíl od předchozích předpokladů o jejich umístění na známém leteckém pohřebišti na základně Davis-Monthan, je zcela zlikviduje.

Tím se kariéra prvního skutečného stealth letounu definitivně uzavřela.