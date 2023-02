Poté, co se v oficiálních armádních zprávách o programu F-35 Lightning II na internetu objevilo záhadně odlišné označení radaru, odborníci rychle začali diskutovat o tom, zda se jedná o překlep, nebo o zcela novou schopnost. Nyní již máme jasno – letoun F-35 skutečně dostane nový radar s označením AN/APG-85.

Jedna z prvních zmínek o AN/APG-85 se objevila v dubnu loňského roku, když reportér Defence News zveřejnil informaci, že na seznam objednávek amerického letectva pro fiskální rok 2023 bylo přidáno 921 milionů dolarů na pořízení dalších sedmi „letounů F-35A Block 4 s radarem APG-85 ze 17. výrobní série“.

Novináři se obrátili na JPO F-35, tzv. „Společnou programovou kancelář“, která zajišťuje všeobecný rozvoj platformy F-35 ve spolupráci s americkou armádou, aby poskytla o tomto záhadném novém označení jakékoli informace. JPO naznačila několik novinek, aniž by prozradila utajované podrobnosti. „Americké letectvo, námořnictvo a námořní pěchota společně vyvíjejí a integrují pokročilý radar pro letoun F-35 Lightning II, který je schopen čelit současným i předpokládaným vzdušným a pozemním hrozbám protivníka,“ uvedla kancelář. „Tento pokročilý radar bude kompatibilní se všemi variantami letounu F-35.“

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkPoslední věta je pro Českou republiku velmi důležitá, protože zhruba v době, kdy by letoun F-35 měl nový radar a řadu dalších vylepšení v rámci upgrade Block 4 dostat, by měla Česká republika začít přebírat své první stroje, jak zřejmě plánují na ministerstvu obrany. Mimo jiné to totiž znamená, jak potvrdila Společná programová kancelář F-35, že radar AN/APG-85 má být v současné době instalován pouze na všechny letouny bloku 4 všech tří verzí A/B/C.

Za stanovisek JPO dále vyplývá, že „podrobnosti o plánech modifikace letounů z dřívějších sérií nejsou v tuto chvíli k dispozici", což znamená, že v tuto chvíli není jasné, zda je možné upravit letouny F-35 z doby před upgrade Block 4 novým radarem a pravděpodobnější je, že nikoli. Další podrobnosti, jako například kdo bude AN/APG-85 vyrábět, také ještě nebyly zveřejněny.

Co bude nový radar umět?

Od doby, kdy byl F-35 navržen, každopádně došlo k výraznému pokroku v technologii AESA. Hlavním aspektem modernizace tedy bude zřejmě systém založený na nitridu galia (GaN). O podobné modernizaci uvažuje také švédský Saab u letounů Gripen C, nitrid galia totiž vyzařuje mnohem méně tepla a je tedy možné jej používat ve vyšší hustotě, díky čemuž by mohl mít radar výrazně vyšší dosah a rozlišení. Klíčovým faktorem by pravděpodobně byla také schopnost radaru podporovat dynamičtější taktiku elektronického boje.

Stávající radar AN/APG-81 pro F-35 vyrábí společnost Northrop Grumman, která získala zakázku na jeho výrobu v roce 2001. AN/APG-81 je polovodičová aktivní elektronicky snímaná soustava (AESA), která nahradila AN/APG-77 z letounu F-22. Podle stránek společnosti Northrop Grumman se očekává, že „pro F-35 bude objednáno více než 3 000 radarů AN/APG-81 AESA, přičemž výroba bude probíhat po roce 2035 včetně velkého množství mezinárodních objednávek“.

Jedním z důležitých prvků informační nadvlády letounu F-35 je přilbový zaměřovačZdroj: Wikimedia Commons, Ronite, CC BY-SA 4.0

Rozsáhlá modernizace Block 4

Spolu s tím, co nyní víme, že je jeho novým radarem AN/APG-85, budou všechny tři varianty F-35 A/B/C v příštích několika letech procházet rozsáhlou modernizací. Některá z těchto vylepšení, známá jako modernizace Block 4, zůstávají utajena, ale o jiných se ví přinejmenším to, že zahrnují zásadní modernizaci systému infračervených pozorovacích senzorů DAS (Distributed Aperture System) a zaměřovacího systému EOTS (Electro-Optical Targeting System), integraci řady nových zbraní, jako je například přesně naváděná bomba GBU-53/B StormBreaker, a zásadní vylepšení souboru prostředků elektronického boje letounu.

To jsou jen některé z aktualizací, o kterých se ví, protože je možné, že dojde i k úpravám draku a stealth potahu.

Kromě toho musí být před provedením všech těchto změn přepracováno jádro procesoru, paměťová jednotka a systém panoramatického zobrazení v kokpitu letounu F-35. Ministerstvo obrany nazývá tuto modernizaci jako „Technology Refresh 3“ (TR-3) a v podstatě usiluje o modernizaci současného výpočetního systému letounu, TR-2, systémem, který bude schopen zvládnout veškerý nový hardware a software, který bude integrován v rámci Bloku 4.

Celkově Block 4 zavede desítky nových vylepšení pro F-35, které dohromady vytvoří mnohem schopnější letoun, než jaký létá dnes, a jak tedy nyní víme, AN/APG-85 bude také součástí této modernizace.

Dodávky modernizovaných letounů

Společnost Lockheed Martin a ministerstvo obrany právě uzavřely rozsáhlý kontrakt v hodnotě 30 miliard dolarů, na jejímž základě začnou dodávat modernizované letouny F-35. Podle této smlouvy bude Lockheed Martin vyrábět až 389 modernizovaných stíhacích letounů pro americkou armádu a mezinárodní zákazníky, které se budou skládat ze 145 letounů F-35 výrobní série 15 a 127 letounů série 16 s opcí na 126 letounů série 17, které budou dodány Finsku, Belgii a Polsku.

Podle společnosti Lockheed Martin budou letouny ze všech tří šarží vybaveny hardwarovou modernizací TR-3, ale kompletní balíček Block 4 (pro nedostatek lepšího termínu) se objeví až v sérii 17, nebo je to alespoň cílem. Sousední Polsko se již tedy může těšit na kompletně modernizované stroje.

Lockheed Martin F-35 Lightning II



Lockheed Martin F-35 Lightning II.Zdroj: Shutterstock/BlueBarronPhotoNa konci 80. let existovala ve Spojených státech řada programů pro náhradu starších letounů. V létě 1995 došlo k jejich transformaci na klasický vývojový program a zároveň přejmenování na JSF (Joint Strike Fighter). Ještě v roce 1995 se tak k programu připojila Velká Británie, kterou následovaly Nizozemsko a Itálie a později Turecko, Kanada, Austrálie, Dánsko a Norsko.



Z několika vývojových prací hodnotící komise vybrala v lednu 1997 dva letouny, X-32 společnosti Boeing a X-35 společnosti Lockheed Martin, kterým byly financovány další přípravné práce. Obě firmy měly nyní vyrobit dva prototypy letounů, které by demonstrovaly konvenční vzlet a přistání a vzlet a přistání na letadlové lodi. Inženýrům Boeingu se však v průběhu celého programu nepodařilo spolehlivě vyřešit několik problémů zejména u varianty se svislým přistáním, a protože X-35 společnosti Lockheed všechny požadavky splnil, byla 26. října 2001 společnost Lockheed Martin vyhlášena vítězem a získala rekordní kontrakt na vývoj nového stroje.



Letoun F-35A, označený AA-1, poprvé vzlétl 15. prosince 2006. Ještě do konce roku obdržel jméno „Lightning II“ podle letounu Lockheed P-38 Lightning z 2. světové války. Britové přitom neúspěšně navrhovali název „Spitfire II“ a sami piloti dnes letadlu přezdívají „Panther“.



Zásadními prvky F-35 jsou důraz na nízkou pozorovatelnost, pokročilou avioniku a datovou fúzi, které umožňují vysokou úroveň situačního povědomí pilota a schopnost provádět efektivní mise na dlouhé vzdálenosti.



Konstrukčně F-35 využil zkušenosti z F-22, když kompozity tvoří 35 procent hmotnosti draku. F-35 je přitom výrazně těžší než lehké stíhačky, které nahrazuje. Větší část hmotnosti lze přičíst na vrub použití vnitřních zbraňových prostorů kvůli stealth a rozsáhlé avionice.