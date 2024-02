Se zkušební pilotkou společnosti Lockheed Martin Monessou „Siren“ Balzhiserovou hovořili před několika týdny novináři z odborných leteckých médií o současných a budoucích schopnostech letounu F-35, rozdílech oproti F-16 v misích SEAD a CAS a dalších jeho přednostech. „Neustále pracujeme na tom, aby letoun zůstal významný nejen pro dnešní boj, ale i pro souboje budoucí,“ říká Balzhiserová. Deník přináší výtah z rozhovoru.

Lockheed Martin F-35 Lightning II. | Foto: Shutterstock

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkMonessa Balzhiserová, která v roce 2004 absolvovala Leteckou akademii Spojených států, je první ženou ve výcviku společnosti Lockheed Martin, která létá na letounech F-35 i F-16. K této společnosti nastoupila v roce 2018 poté, co dvanáct let působila jako důstojník a instruktorský pilot letounu F-16 v americkém letectvu a měla za sebou 1 800 letových hodin (z toho 320 v boji). Na své současné pozici mimo jiné létá na letounech F-35 v rámci podpory výroby a přejímacích letů a také zajišťuje programovou a technickou podporu pro všechny standardy týkající se letové způsobilosti a připravenosti k plnění úkolů letounů F-16 a F-35.

Novináři měli možnost se se „Siren“ setkat a udělat s ní rozhovor na letecké základně Pratica di Mare během letecké přehlídky ke 100. výročí italského letectva.

Monesso, můžete nám říci, jaká je úloha zkušebního pilota F-35?

Jako zkušební pilot F-35 společnosti Lockheed Martin pro ni plníme řadu úkolů, ale naše hlavní práce spočívá v tom, že jsme první, kdo létá se stíhačkou, jakmile sjede z výrobní linky. Testujeme jak systémy letounu, což zahrnuje výrobu energie, chladicí systém, řízení letu, podvozek, tak i systémy pro správu misí, což zahrnuje displeje, senzory a zbraně, abychom zajistili, že F-35 je bezpečný a že jsme vyrobili kvalitní systém předtím, než letadlo předáme.

Kromě létání na F-35 pomáhá řada firemních pilotů F-35 i na jiných místech, protože kromě Fort Worthu máme výrobní linky také v Itálii a Japonsku. A pomáháme s mnoha technickými řešeními a požadavky na letovou způsobilost pro víc obchodních oblastí v závislosti na tom, jaké jsou potřeby zákazníků.

Testovací pilotka F-35 Monessa BalzhiserováZdroj: se svolením Lockheed Martin, Public domain

Vzhledem k tomu, že letoun je nyní ve službě u mnoha států a narostly mu i bojové zkušenosti, jaký druh testování je na této platformě vyžadován?

Vzhledem k tomu, že letoun je nyní ve službě a má už určité bojové zkušenosti, mohu říci, že s dosažením 1000. dodaného letounu F-35 společnost Lockheed Martin neustále hledá způsoby, jak letoun vylepšit. Stále vidíme, jak se hrozby vyvíjejí rychlým tempem, takže inovace, které vybavují F-35 nejnovějšími a nejpokročilejšími schopnostmi, jsou skutečně zásadní pro udržení náskoku před těmito hrozbami. A jakýkoli druh testování, který je na této platformě vyžadován, se provádí s cílem zlepšit mnoho z toho, co už letoun umí.

Některé z posledních testů zahrnují integraci zbraní, modernizaci, senzory a schopnosti specifické pro Technology Refresh 3 neboli TR3, jejichž cílem je zajistit, aby F-35 mohl zaručit bezpečnost i v 21. století. Neustále pracujeme na tom, aby letoun zůstal významný nejen pro dnešní boj, ale i pro souboje budoucí.

Nakolik podle vás zatím využíváme potenciál letounu F-35? Jsme ještě daleko od využití jeho plného potenciálu?

Podle mého názoru využíváme plný potenciál F-35, ale v reálu to závisí na tom, jak jednotlivé země letoun nasazují. Piloti jsou napoprvé velmi překvapeni tím, co toto letadlo dokáže. A nyní, s blížícím se TR3, pro ty zákazníky, kteří si pořizují tuto modernizaci, potenciál F-35 bude jen dál růst. Takže ano, pokračujeme v maximalizaci schopností letounu F-35 a nemyslím si, že jsme daleko od využití jeho plného potenciálu.

Zdroj: Youtube

Jaké jsou z pohledu zkušebního pilota hlavní rozdíly mezi třemi variantami F-35? Jak znatelné jsou z hlediska ovladatelnosti, výkonů a podobně…

Hlavní rozdíly mezi variantami F-35 - A, B a C - jsou patrné především u mechanických systémů letounu. Spousta systémů pro plnění úkolů uvnitř stíhačky, včetně toho, co vidíme jen při pohledu do kokpitu, je z pohledu pilota, s výjimkou několika málo přepínačů, zcela stejná.

K některým rozdílům v systémech vozidla patří například to, že model A a C skutečně přepravuje víc paliva než model B. Proto mají delší dolet. U modelu A a C s interním palivem je dolet větší než přibližně 1 200 námořních mil, zatímco u modelu B je větší než přibližně 900 mil. Model A je také jedinou variantou s interním kanónem. U ostatních variant však můžeme použít kanóny externí. A a model C mají větší nosnost zbraní (18 000 liber), zatímco model B může skutečně nést pouze 15 000 liber.

Co se týče létání, létám pouze s modelem A. Ostatní piloti, kteří mají kvalifikaci na všechny tři varianty, tvrdí, že mezi nimi existují velmi malé rozdíly, pokud jde o ovládání, ale výkonově mají všechny stejné schopnosti. Samozřejmě jedna věc, která je patrná, když se zabýváme variantami A, B a C, je, že zatímco A je naše nejrozšířenější letadlo, model B umí startovat a přistávat kolmo, model C má větší rozpětí křídel než A a B. Takže z hlediska výkonu a ovladatelnosti je na tom model C obecně o něco lépe právě proto, že má delší a větší křídla.

Testovací pilotka F-35 Monessa BalzhiserováZdroj: se svolením Lockheed Martin, Public domain

Při popisu F-35 často hovoříme o datalinku, umělé inteligenci, strojovém učení, rozhraní člověk-stroj a tak dále. Jsou pro létání a testování F-35 ve srovnání s letouny předchozí generace potřebné nějaké znalosti z oblasti informačních technologií?

Od pilotů se před létáním nebo testováním letounu F-35 nevyžadují žádné specifické znalosti v oblasti informačních technologií. Pokud dojde u letounu F-35 k modernizaci nebo aktualizaci systémů zahrnujících IT, piloti úzce spolupracují s naší skupinou pro letové zkoušky a inženýry, aby zajistili, že budeme mít podkladové informace a nezbytné kontrolní seznamy potřebné k testování systémů. Jsme také svědky úspěšné integrace aktualizací „podobných UI“, jako je například automatizovaný systém pro vyhýbání se srážkám se zemí (AGCAS). Systém AGCAS se začal používat na letounech F-16 a ukázal se jako rozhodující pro záchranu životů pilotů, což vedlo k dřívější integraci systému AGCAS do letounu F-35, než bylo plánováno. Pokračujeme v začlenění nových technologií a schopností do letounu F-35, abychom předstihli nové hrozby, a piloti neustále spolupracují s inženýry a vývojáři, aby zajistili bezpečný a účinný produkt.

Můžete vysvětlit něco o schopnostech letounu F-35 z hlediska elektronického boje, ve srovnání s platformami 4. generace? Jsou dostatečné pro plnění misí potlačování protivzdušné obrany? Jak jsme na tom s integrací protiradarových raket AARGM-ER?

Schopnosti F-35 v oblasti elektronického boje jsou klíčovou funkcí umožňující pilotům operovat pomocí senzorové fúze. Sada senzorů F-35, která je třeba ve srovnání s F-16 mnohem pokročilejší díky tomu, jak jsou integrovány do systému elektronického boje, umožňuje F-35 lokalizovat a sledovat radary nepřátelských sil a skutečně narušovat útoky. Kromě toho poskytuje pilotům schopnost varování před raketami v rozsahu 360 stupňů. Když srovnáváme F-35 s létajícími letouny čtvrté generace, samozřejmě hraje velkou roli stealth, to je opravdu jeden z velkých rysů schopností páté generace, ale velkou roli hraje také elektronický boj.

Stíhací letouny F-35 (vlevo) a F-16Zdroj: Wikimedia Commons, Major Ofer, Israeli Air Force, CC0

Co se týče misí SEAD (potlačení nepřátelské protivzdušné obrany – pozn. red) a integrace AARGM-ER, mnoho pilotů zmínilo, že taktika pro mise SEAD se mění právě kvůli tomu, co F-35 dokáže. Může se dostat dál do ohrožených míst, kam letouny 4. generace nemohly. Takže to je velké vylepšení a velká změna taktického myšlení pro některé zákazníky, se kterými jsme mluvili, jak využívají tento letoun v některých misích SEAD. Díky integraci a interoperabilitě s letouny 4. generace mohou letouny 5. generace rozšířit schopnosti starších letounů tím, že předávají data, která jsou schopny dostat z oblastí, kam letouny 4. generace nemohou.