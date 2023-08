Meteor byl první spojeneckou proudovou stíhačkou. Pilotovali jej i Čechoslováci

Letos je to už neuvěřitelných 79 let, co se v boji během druhé světové války na obloze objevil první spojenecký proudový letoun. Byl jím britský stroj Gloster Meteor, jehož prototyp byl zalétán v březnu 1943. Do služby se zapojil od 27. července 1944. Do kabiny této stíhačky po válce a po útěku do druhého exilu po únoru 1948 usedali také bývalí váleční letci od československých perutí RAF.

