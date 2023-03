Stíhačka, která srazila Luftwaffe do kolen aneb Jak se z Apache stal Mustang

To, co pro Brity znamená stíhačka Spitifire, to je pro Američany letoun Mustang. Přitom symbol porážky německého letectva za II. světové války neměl zrovna na růžích ustláno a vznikal jako nechtěné dítě. Dodnes jich několik zrestaurovaných stále létá. Jeden vlastní slavný herec Tom Cruise, známý například ze snímku Top Gun.

Značně modifikovaný P-51 Mustang "Red Baron" vítěz několika rychlostních závodů okolo pylonů v Renu nebo Mojave. Byl zničen při havárii v roce 1979 | Foto: Wikimedia Commons, Bill Larkins, CC BY-SA 2.0