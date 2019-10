Po většinu své 950leté existence však Tower sloužil především jako vzkvétající palác a komunitní centrum Londýna. Za zdmi středověké pevnosti se nacházely kaple, hospody, vládní budovy i obytné prostory pro stovky obyvatel, kteří se starali o její každodenní chod. A jak dokazuje čerstvý objev archeologů, ne každého, kdo byl v Toweru pohřben, připravil o život královský popravčí.

Dvě dokonale zachovalé kostry, které podle vědců patřily zhruba čtyřicetileté ženě a sedmileté dívce, byly objeveny v pohřebních prostorách pod kostelem svatého Petra v okovech. Jak uvádí kurátoři Toweru v tiskové zprávě, jedná se o první objev kosterních pozůstatků od 70. let minulého století a vůbec první v historii pevnosti, jehož části byly podrobeny analýze osteoarcheologů (odborníků se specializací právě na starobylé kosti).

Detailní pohled na ostatky odhalil, že obě ženy žily složitý život pracující třídy. Podle kurátora Alfreda Hawkinse objev dokazuje, že londýnský Tower nebyl pouze místem posledního odpočinku zrádců a šlechticů, ale poskytoval prostor i pro celou řadu poddaných.

„Jelikož se jedná o první kompletní ostatky, které byly podrobeny tak důkladné analýze, poskytují nám unikátní možnost pochopit historii Toweru i po lidské stránce, kterou je za normálních okolností snadné přehlédnout,“ vysvětluje Hawkins. „Pevnost byla osídlena téměř tisíc let a musíme mít na paměti, že nešlo jen o palác, pevnost a vězení. Byla také domovem těch, kteří za jejími zdmi pracovali.“

Archeologický průzkum v okolí kostela svatého Petra v okovech byl proveden v rámci projektu, který má za cíl vytvořit bezbariérový přístup do objektu. K nálezu došlo přímo před hlavním vchodem, kde výzkumníci narazili na pozůstatky budovy, s největší pravděpodobností kaple, která na místě stála ještě před výstavbou kostela.

