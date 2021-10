K asteroidům doprovázejícím planetu Jupiter na oběžné dráze kolem Slunce vyrazila nedávno sonda Lucy. Na misi se ale nevydala sama. Vědci z Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA) na sondu připevnili také tabulku, která v sobě ukrývá odkazy pro příští generace. Mimo jiné slova členů legendární kapely Beatles či báseň od poetky, která recitovala na inauguraci amerického prezidenta Bidena.

Raketa se sondou Lucy připravená ke startu. | Foto: NASA/Bill Ingalls

Do vesmíru letěla nejen technika, ale také poselství. Jak už Deník informoval, o víkendu se do kosmu, konkrétně k asteroidům doprovázejícím planetu Jupiter, vypravila americká sonda Lucy. Její mise potrvá dvanáct let. Ve vesmíru ale zůstane i poté, a vědci z NASA proto na ni připevnili odkazy pro příští generace.