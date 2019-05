Dnešní let rakety Falcon 9 s nákladní lodí Dragon byl krátce před startem odložen kvůli malému úniku helia na druhém stupni raketového nosiče a kvůli problémům s přistávací plošinou v Atlantiku. Oznámily to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a také SpaceX s tím, že nový termín startu byl stanoven na sobotu.

Dragon má na palubě přes 2,5 tuny zásob a dalšího materiálu pro posádku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). O úniku helia z druhého stupně rakety média informovala jako o drobném. SpaceX uvedla, že technici se netěsnosti budou nyní věnovat. Hlavní příčinou odkladu startu byl ale problém s elektřinou na plošině Of Course I Still Love You, na které první raketový stupeň po odpojení od nosiče přistane.