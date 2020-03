Ti navrhují vyslat do vesmíru laserový paprsek, který bude tak silný, že pokud máme v kosmu nějaké sousedy, tak ho určitě nepřehlédnou. Je k tomu sice potřeba takovou gigantickou laserovou svítilnu vyvinout a vyrobit, což nebude dříve než za několik let, ale řada vědců už začala vášnivě diskutovat o tom, jestli je vlastně moudré kontaktovat mimozemské civilizace.

Zatím pořád nevíme, jestli existuje život jinde než na Zemi. Mnoho vědců věří, že musí existovat, protože ve vesmíru je přeci tak obrovské množství planet, které obíhají tolik hvězd, že je víc než pravděpodobné, že se najde nějaká planeta, kde budou podmínky podobné těm, díky nimž vznikl život na Zemi.

Ale jestli někde nějací mimozemšťané jsou, pak nemůžeme předem vědět, jak moc budou přátelští. Slavný fyzik Stephen Hawking varoval, že jestli o sobě dáme mimozemšťanům vědět, mohli by se nás pokusit zničit. Ale mimozemšťané by si nás asi stejně našli sami. Vzdálenost, ve které Země obíhá kolem Slunce, a skutečnost, že má v atmosféře spoustu kyslíku, jsou dvě jasná znamení, že na naší planetě může existovat život. A když vyšleme do kosmu laserový paprsek, mimozemšťanům tím oznámíme, že na naší planetě rozhodně existuje inteligentní život, protože laserový signál bude viditelný na vzdálenost 20 000 světelných let. Jeden světelný rok je vzdálenost, kterou světlo urazí za rok – je to asi 10 bilionů kilometrů.

Chystaný plán s vysláním laserového signálu není prvním pokusem o navázání kontaktu s mimozemšťany. Od roku 1960 pátrá po rádiových signálech od mimozemských civilizací mezinárodní projekt SETI (z anglického Search for Extra- Terrestrial Intelligence – Hledání mimozemské inteligence), ale zatím nic nenašel. V roce 1974 byla vyslána do vesmíru takzvaná Zpráva z Areciba.

Arecibo je vesmírná observatoř v Portoriku, kde mají obrovskou anténu, která vypadá jako satelitní anténa od televize, jenže tahle má průměr 305 metrů a je největší na světě. A tahle anténa vyslala do kupy hvězd v souhvězdí Herkula, vzdálených asi tak 21 000 světelných let, tříminutovou rádiovou zprávu, která obsahovala jednoduchý popis podoby člověka, naší sluneční soustavy a pár základních informací o životě na Zemi.

Kosmická agentura NASA zase vyslala do vesmíru družice Voyager 1 a Voyager 2, z nichž každá nese zlatý disk, na kterém jsou nahrané obrazy a zvuky ze Země. Kdyby ji třeba jednou našli vesmírní cestovatelé ze vzdálených planet. Fakt, že byly naše pokusy o seznámení s mimozemšťany zatím neúspěšné, by nás neměl překvapit. Vesmír je obrovský a podle odhadů obsahuje asi 500 milionů planet, které by mohly být vhodné pro vznik života.

Najít mezi nimi takovou, na které život opravdu je, tedy zabere nějaký čas. Navázat kontakt s cizí civilizací je taky hrozně složité. Mléčná dráha, v níž se nachází naše sluneční soustava, je dlouhá 200 000 světelných let. To znamená, že rádiovým signálům letícím rychlostí světla bude trvat 200 000 let, než ji přeletí z jednoho konce na druhý. Když signál putuje tak dlouho, pak je možné, že inteligentní civilizace by ty statisíce let potřebné k tomu, aby si mohly vyměňovat zprávy se vzdálenými světy, možná ani nepřežily. A kdo ví, třeba o nás mimozemšťané už dávno vědí, jenom nás kontaktovat nechtějí. Nebo nemohou.

Jedna věc je jistá, mimozemšťané Zemi pravděpodobně nenavštíví, protože vzdálenosti mezi obyvatelnými planetami jsou příliš obrovské. Cizím životním formám odkudsi z vesmíru by mohlo trvat tisíce a tisíce let, než by k nám doletěly. Můžeme si s nimi možná vyměňovat nápady pomocí laserů nebo rádiových vln, ale taková konverzace by byla děsivě pomalá. Kdyby mimozemšťané bydleli 1000 světelných let od nás, trvalo by tisíc let, než by jim od nás přišla zpráva, a my bychom se stejně dlouhou dobu načekali na odpověď.