Někteří vědci se domnívají, že už brzy budeme schopni žít věčně, ale ne všichni souhlasí s tím, že by to bylo nejlepší řešení.

Nemocný senior - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Žít navždy (nebo být nesmrtelný) nám může znít jako něco ze superhrdinského fi lmu, ale kdybychom dostali možnost žít po celou věčnost – nikdy nezemřít –, brali bychom to? Před pouhými 100 lety mohl běžný muž v Česku očekávat, že bude žít v průměru tak 47 let a běžná žena mezi 49 a 50 lety. To je méně než v jakékoli dnešní zemi světa.