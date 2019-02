Hlavním úkolem „Beresheetu“, jak se tomuto robotovi s odkazem na úvodní slova v Bibli přeložená do hebrejštiny přezdívá, bude provádění experimentů v magnetickém poli Měsíce a také detailní fotografování jeho hornatého povrchu.

První snímky by ovšem na Zem měly dorazit až v polovině dubna. Jakmile totiž bude pomocí Muskovy rakety vynesen oběžnou dráhu, čeká ho přibližně 6,4 milionu kilometrů dlouhá cesta, která by měla trvat okolo sedmi týdnů. Během ní musí hned několikrát obletět Zemi, aby nabral potřebnou rychlost, teprve až poté zamíří konečně vstříc Měsíci. Na něm by pak měl přistát 21. února.

Odměnu nedostali, a přesto se nevzdali

Za vznik firmy SpaceIL vděčí Izrael organizátorům mezinárodní soutěže Google Lunar X Prize. Jejich cílem bylo najít soukromou společnost, která by dokázala postavit vesmírného robota schopného bezpečně přistát na Měsíci, pohybovat se po něm v jakémkoliv směru na vzdálenost 500 metrů a vysílat z něj zpět na Zem živé záběry ve vysokém rozlišení.

Projekt nicméně původně skončil neúspěchem, neboť bylo v lednu loňského roku rozhodnuto o tom, že žádný z pěti zbývajících týmů není schopen postavit robota včas tak, aby jej bylo možné vyslat do vesmíru během nadcházejících dvou měsíců.

S tím pochopitelně padla také vidina odměny ve výši 30 milionů dolarů (zhruba 683 milionů korun), některé týmy nicméně vytrvaly a vývoj sondy i tak dokončily. Celkové náklady vynaložené na tento projekt se nakonec vyšplhaly na 100 milionů dolarů (2,27 miliardy korun), peníze dodali soukromí investoři.

„Mise, o které jsme mluvili, byla opravdovou Mission: Impossible,“ řekl podnikatel Mirruns Kahn, jenž sám přispěl částkou 40 milionů dolarů (911 milionů korun). „Jediné, co jsem si neuvědomil, bylo právě to, že je to nemožné, a tři inženýři, kteří tento projekt odstartovali, si nemysleli, že by to bylo nemožné. A v Izraeli není nic nemožné… Měníme tu sny ve skutečnost,“ dodal.

Pakliže se „Beresheetu“ doopravdy podaří 21. dubna letošního roku na Měsíci přistát, stane se díky společnosti SpaceIL Izrael po USA, Rusku a Číně teprve čtvrtým státem na světě, jehož robot se kdy pohyboval po povrchu tohoto přirozeného satelitu Země.