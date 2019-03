„Za posledních 60 let jsme dosáhli mnoha úspěchů, ale stále jsme daleko za hlavními světovými vesmírnými silami. Musíme zrychlit naše tempo,“ řekl Wu Wej-žen. „V příštím roce vyšleme sondu k Marsu, která bude obíhat kolem něj, přistane na jeho povrchu a odebere vzorky,“ dodal. Rudá planeta je podle jeho slov dalším přirozeným krokem v čínském vesmírném programu.

Jeho prohlášení přišlo krátce poté, co Čína otevřela novou základnu, která má simulovat pobyt na Marsu. Nachází se v Cchajdamské pánvi v hypervyprahlé oblasti na západě Číny na severovýchodním okraji Tibetské náhorní plošiny. Zdejší poušť byla dlouho považována za jednu z nejlepších paralel s povrchem Marsu na naší planetě.

Podle státního deníku Global Times nová simulační základna zabírá plochu 53 330 metrů čtverečních. V kapslích zde může být ubytováno 60 lidí. Další stovky pak mohou obývat stany kolem základny.

Zdejší rudé skály sice nápadně připomínají povrch Marsu. Napodobit reálné podmínky na rudé planetě však přesto možné není. „Je extrémně obtížné simulovat Mars kvůli jeho zvláštním přírodním vlastnostem a nepřátelskému prostředí, jako je nízký tlak vzduch, silné kosmické záření, časté písečné bouře a obrovské rozdíly v geografii,“ řekl deníku Ťiao Wej-sin, profesor kosmických věd na univerzitě v Pekingu.

Rychle dohání Spojené státy a Rusko

Čína se zapojila do vesmírného závodu pozdě. Svůj první satelit vypustila na oběžnou dráhu teprve v roce 1970, kdy už měly Spojené státy na Měsíci. Její kosmický program však stále zrychluje.

V roce 2003 vyslala Čína na oběžnou dráhu šestičlennou lidskou posádku na oběžnou dráhu Země, kde zprovoznila dvě vesmírné laboratoře.

O deset let později se jí jako se sondou Čchang E-3 podařilo jako třetí zemi po Spojených státech a Rusku měkké přistání na měsíčním povrchu. Letos na začátku roku si však již Peking připsal prvenství, když se mu jako prvnímu přistát na odvrácené straně Měsíce.

Další sonda, jejíž vyslání Čína plánuje, by pak měla z Měsíce dopravit vzorky hornin zpět na Zemi. V případě úspěchu by byla Čína opět po Spojených státech a Rusku teprve třetí zemí, které se to podařilo.