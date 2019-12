Příchod na svět, epilepsie, spánek - Měsíc prý ovlivňuje náš život různými způsoby, ačkoli světlo Luny představuje jen 0,00025 procenta záře letního slunce, píše francouzský deník Le Figaro. Měsíc v úplňku prý urychluje porody, narušuje naše noci, podporuje růst vlasů, vyvolává záchvaty epilepsie či agresivní chování. Po staletí se úplňku připisoval vliv na naše zdraví. Tuto víru vyvrátily mnohé studie, ale přesto dál zůstává hluboce zakořeněna.

Měsíc v úplňku - ilustrační foto | Foto: ČTK

"Moje rodina a já jsme velmi ovlivňování fázemi Měsíce. Když jsem o tom hovořil se svým lékařem, namítal, že to nemá žádný vliv. Ale když je na Měsíc citlivé moře, proč ne také my?" táže se jeden uživatel internetu. To je hlavní argument, který lidé uvádějí, aby vysvětlili údajné vlivy Měsíce: když vyvolává příliv, proč by neměl působit na naše tělo, které je ze 75 procent složeno z vody?