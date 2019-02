"Když budete prostě někomu pořád dokola opakovat: Máme drahá data, máme drahá data, tak co uděláte, tak vezmete mobil, nepřipojíte se na internet přes data, ale budete hledat volnou wifinu. A tady jsme u toho. Čím méně se těch dat používá, protože se jim vyhýbáme, tak tím nepřispíváme k tomu, aby byla levnější,“ řekla Nováková České televizi.

„Jestliže operátor postaví svoji síť, ta stojí miliardy a potom ji nikdo dostatečně nevyužívá, tak pro toho, pro tu malou skupinku, která to využívá, jsou ta data drahá. To znamená, my potřebujeme, aby daleko víc lidí využívalo těch mobilních sítí. To je jedna z cest, která k tomu zlevnění povede,“ doplnila Nováková.

Operátory do zlevňování nic nenutí

Podle odborníků i opozičních politiků jsou však tyto argumenty absurdní a Nováková se místo na stranu občanů, které by měla zastupovat, postavila jednoznačně na stranu operátorů. Za současné situace na trhu totiž operátory nic nenutí, aby mobilní data zlevnili.

„Paní ministryně Nováková je zjevně další odborník, co maká. Její názory na ceny mobilních dat jsou třeskuté. Rychlá a dostupná data přitom urychlují cestu k modernímu státu. Místo řečí potřebujeme co nejrychleji dalšího mobilního operátora a s ním větší konkurenci na trhu,“ napsal na twitteru místopředseda ODS Martin Kupka.

Servítky si přitom nebral jeho stranický šéf Petr Fiala, kdy připomenul pořad České televize Den D, ve kterém se začínající podnikatelé sanžili přesvědčit investory, aby investovali do jejich originálních produktů. Mimo jiných v něm vystupovali i dnešní šéf SPD Tomio Okamura a současný náměstek Novákové na ministerstvu průmyslu a obchodu Ivan Pilný.

Doufám, že Česká televize nepřipravovuje další sérii pořadu Den D. Má prokazatelně neblahý vliv na českou politiku. Pánové Okamura, Pilný a paní ministryně Nováková nám již stačili…;-). https://t.co/lrStDJWDGR — Petr Fiala (@P_Fiala) February 18, 2019

Češi si za drahá data mohou sami, říká paní ministryně (chvíli jsem marně doufal ve špatnou interpretaci výroku…). Jojo, Češi si za leccos mohou sami. Třeba za paní ministryni.https://t.co/6d6SwWnIyP — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 18, 2019

„Zřejmě si spočetli, že pro ně bude výhodnější zůstat s cenami nahoře, trh blokovat a bránit konkurenci. To je pro ně stav, který jim vynáší víc, než kdyby šli s cenami dolů. A proč toto ministryně neřekne, je pro mě otázka,“ komentoval pro Českou televizi slova ministryně Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund.

„Nic je nenutí dávat víc. Budou dávat po kapkách, ale nebudou to chtít dělat skokově, protože by na tom nevydělali,“ souhlasil s Kovandou šéfredaktor odborného serveru Lupa.cz David Slížek. Ten také České televizi řekl, že dokud si operátoři nezačnou navzájem více konkurovat a předhánět se ve výhodnějších nabídkách, je jakákoli změna v nedohlednu.

Server Lupa.cz také připomněl, že to byla právě ministryně Nováková, kdo loni odvolal náměstka Ondřeje Malého. Ten byl na ministerstvu průmyslu a obchodu zodpovědný za za internetizaci Česka a patřil k velkým zastáncům zlevnění dat. Jeho nástupce Ivan Pilný se naopak hned po nástupu do funkce nechal slyšet, že snižování cen dat není jeho prioritou.

Premiér Andrej Babiš (ANO) se proti výrokům Novákové nejprve ostře ohradil. „Výrokům paní ministryně nerozumím a nesouhlasím s nimi. Myslím si, že to bylo opravdu nešťastné vůči spotřebitelům, vůči našim občanům,“ uvedl Babiš pro Novinky.cz.

Později ji však částečně podpořil. Na tiskové konferenci po představení Inovační strategie ČR 2019-2030 v pražském Lichtenštejnském paláci Babiš zdůraznil, že vláda dělá vše pro to, aby se cena mobilních dat snížila. Připomněl, že opakovaně jednal s operátory a stále není s cenou spokojen.

Ministryně průmyslu a obchodu však má podle něj pravdu v tom, že pokud lidé budou více využívat data, pro operátory to může být výhodnější, napsal iRozhlas. „Faktem je, že operátoři argumentují, že mají velké investice,“ dodal Babiš podle iRozhlasu. Naopak vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) na dotaz novinářů před zasedáním vlády k výrokům Novákové řekl, že jsou absurdní.