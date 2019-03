K úspěšnému propojení plavidla s ISS došlo krátce před polednem středoevropského času. Crew Dragon se nejprve v nízké rychlosti ke stanici přiblížil na vzdálenost 180 metrů, až poté zahájil poslední fázi procesu napojení, při které se loď nejprve přiblížila na těsnou vzdálenost a poté došlo k propojení dokovacích tunelů.

Na celou přistávací proceduru dohlížel na rozdíl o letu, který probíhal zcela autonomně, americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Crew Dragon se stal vůbec prvním zařízením, které se napojilo na nový dokovací modul Harmony. Ten na ISS dopravila v roce 2016 loď společnosti SpaceX Dragon.

Řada je na posádce

Po úspěšném propojení stanice s plavidlem čeká kosmonauty vstup na palubu Crew Dragonu, který posádce přivezl zhruba 180 kilogramů zásob. „Budou přitom mít nasazeny plynové masky, panují totiž určité obavy, zda nedošlo k úniku freonu z chladicího systému lodi,“ vysvětluje magazín Forbes.

The @SpaceX #CrewDragon is docked to the station's international docking adapter which is attached to the forward end of the Harmony module. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/y8032NML2q — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

Crew Dragon zůstane k ISS napojen až do pátku 8. března, kdy zahájí svůj návrat na Zemi. S sebou poveze přibližně 150 kilogramů nákladu. Do Atlantického oceánu by měl dopadnout okolo 13:45 hodin středoevropského času, šest hodin po opuštění stanice.

Nová éra

„Úspěch této mise předznamenává novou vzrušující éru soukromých letů do vesmíru. Podobná vesmírná loď bude brzy využívána k přepravě astronautů k ISS. První testovací let s dvoučlennou posádkou by se mohl uskutečnit již letos v létě,“ píše Forbes.

The first @Commercial_Crew mission arrived at the space station today when the @SpaceX #CrewDragon completed soft capture on the Harmony module at 5:51am ET. #LaunchAmerica https://t.co/Bgcgac0O50 pic.twitter.com/KfNFpHxpGx — Intl. Space Station (@Space_Station) March 3, 2019

Pokud i první let s posádkou proběhne bez potíží, očekává se, že společnost SpaceX začne provozovat pravidelné lety lodí s posádkou k vesmírné stanici tak, jako tomu bylo posledních sedm let v případě nákladních plavidel. S NASA má firma zatím podepsánu smlouvu na šest takových letů.