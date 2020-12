Momentálně vozidlo zvané BringAuto testují v průmyslovém areálu v Ostravě. „Zatím ověřujeme, že robotická doprava dává smysl. Jde o doručení nejlépe bez komunikace s řidičem – kurýrem. Takový kurýr totiž osmdesát procent svého času neřídí, ale hledá člověka a komunikuje s ním. Zároveň je ale právě on osmdesáti procenty nákladů služby. Řidiče neodstraňujeme, ale snažíme se minimalizovat dobu mezi příjezdem auta a předáním zásilky,“ uvedl jeden z tvůrců BringAuta Jan Najvárek.

V České republice se této oblasti nikdo nevěnoval. Částečně i proto, že tuzemské zákony zatím neumožňují, aby se po silnicích proháněla samořídící vozidla. Tvůrci proto vyvíjí systém teleoperace. Tedy řízení na dálku, kdy řidič nesedí v automobilu, ale v ústředně. „Rozvoji autonomních vozidel a techniky obecně fandím. Ale myslím si, že na příslušnou legislativu si ještě dlouho počkáme a přeci jen se vkrádá myšlenka o dalším omezení mezilidských kontaktů,“ zamyslela se Zuzana Fialová z Brna.

BringAuta zatím jezdí po známých trasách, v malých rychlostech a pokud se dostanou do nečekané situace, zastaví. „Auto vyšle signál teleoperátorovi, který sedí někde u monitoru, ten zjistí, že auto stojí, překážku manuálně objede a auto bude pokračovat samo dál,“ popsal Najvárek.

Zdroj: Vysoké učení technické v Brně

Kromě zásilkových služeb by samořídící auta šlo využít například při dezinfekci budov nebo při prodeji občerstvení v parcích. „Na univerzální platformu se může přidělat třeba automat s občerstvením. Takové auto byste vyslali do nějakého většího parku a tam by objíždělo stanoviště, kde se schází víc lidí. Na to jsou brněnské Lužánky docela malé, ale třeba ve Stromovce už by se to mohlo vyplatit,“ vysvětlil další z tvůrců Jan Zbořil.