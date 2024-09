Výrobce letounů F-35, americká společnost Lockheed Martin, produkuje letouny v sériích - takzvaných lotech. Poslední výrobní série F-35, které jsou smluvně podchycené, jsou přitom série 15 – 17. Smlouvy na 18. a 19. výrobní sérii se nyní právě dojednávají mezi výrobcem a americkým ministerstvem obrany, které poté letouny přeprodává do zahraničí. Jak se zdá, inflace z posledních dvou let do nich patrně promluví více, než se zatím čekalo.

Náklady na F-35 již několik let klesaly, protože Lockheed dostával velké objednávky od Spojených států amerických a jejich spojenců a také provedl řadu optimalizačních programů, které snížily náklady na montáž. Americké ministerstvo obrany však pro rok 2025 plánuje odebrat méně letounů, než bylo v původních plánech, což může cenu letadel zvýšit.

Výrobce přitom opakovaně vyhlašuje, že smlouvu na další dvě výrobní série letounů F-35 potřebuje uzavřít do října, jinak mu dojde cash-flow a bude muset výrobu dalších letadel platit ze svého, aby udržel linku v chodu.

Očekávané zdražení

Podle smluv na poslední tři výrobní šarže 15 – 17 byla průměrná cena základní varianty letounu F-35A pro americké letectvo 82,5 milionu dolarů. Varianta F-35B s kolmým startem pak přišla na 109 milionů dolarů a zvětšená varianta F-35C pro letadlové lodě na 102,1 milionu dolarů. Tato čísla byla o něco vyšší než v předchozích šaržích, ale v reálném vyjádření stále nižší.

Program výroby přitom významně narušily kromě dozvuků covidu a inflačních tlaků také problémy s implementací modernizace Block 4, která měla uživatelům přinést balík vylepšení nazvaný Technology Refresh 3. Potíže s modernizací došly přitom až tak daleko, že americké ministerstvo obrany přestalo na více než rok úplně přejímat nové letouny.

Lockheed nyní plánuje, že továrna vychrlí zhruba 20 letadel měsíčně. Z nich 13 by mělo být nově vyrobených a 7 těch, která doposud stála ve skladech kvůli nedokončené modernizaci. Při současném tempu odběrů to bude trvat přibližně rok a půl, než se vyskladní všechny dříve vyrobené stroje.

Reportáž z výrobní linky F-35

| Video: Youtube

Nová letadla vyřazená ze skladů však stále nebudou mít kompletní modernizaci TR-3. Zákazníci F-35 souhlasili s přijetím letounů s prozatímní „zkrácenou“ verzí balíčku, protože částečná schopnost je lepší než nic. Toto omezení by se však nemělo dotknout české objednávky. Kompletní dokončení projektu TR-3 a konečná implementace první verze modernizace letounů F-35 má být připravena na jaře 2025, zatím však Pentagon zadržuje společnosti Lockheed Martin peníze, aby se pojistil pro případ, že dojde k dalším zdržením.

Problémy s modernizací

Co už „české“ F-35 zřejmě dostihne, je chystaný plán na kompletní zjednodušení modernizace Block 4. Americké ministerstvo obrany hodlá z původních schopností vyjmout ty, které výrobce není schopen dodat nyní a posunuje je až za rok 2030. To je však termín, kdy by měly být vyrobeny v dalších sériích také letouny pro Českou republiku, zdá se tedy, že minimálně naše první F-35, vyrobené ještě v USA (druhá polovina bude vyráběna v Itálii) patrně nebudou mít všechno potřebné, co mělo být v původním zadání pro modernizaci Block 4.

Bloku 4 a definování schopností, které může průmysl skutečně dodat, protože zpoždění a překročení nákladů posunuly některé z původních schopností plánovaných pro Blok 4 až do roku 2030.

Block 4 je obecně velmi ambiciózní modernizační program, který však zahrnuje zvýšení už tak vysokého odběru elektrické energie elektronikou letounu a tak bude nutné modernizovat motor a chladící systém, aby byly všechny nároky schopné naplnit. Podle výrobce motorů, firmy Pratt&Whitney je modernizace motorů na dobré cestě a uvedení nové verze do provozu se očekává v roce 2029, tedy opět těsně před tím, než by měly být dodány české letouny.