V dlouhé historii poprav stětím se ale nejedná o nikterak ojedinělý případ. Druhá manželka Jindřicha VIII. Anna Boleynová se údajně snažila poté, co „přišla o hlavu“, promluvit. Již dlouhá léta se proto vědci zabývají otázkou, zda se jedná o vymyšlené historky, nebo si může lidská hlava skutečně uchovat vědomí i poté, co byla oddělena od těla.

Jisté je, že lidský mozek potřebuje ke své činnosti kyslík. Po přerušení krčních cév přitom nutně dochází i k přerušení přívodu kyslíku do mozku. „Ačkoli po smrtelném úderu zůstává v lidské krvi a tkáních určité množství tohoto životadárného plynu, takovou zásobu by mozek brzy spotřeboval,“ konstatoval server Newsweek.

Otázkou zůstává také pohyb. Zatímco svaly na těle zůstávají odděleny od nervové sítě, ty na hlavě mohou teoreticky stále přijímat signály z mozku. Krátkodobě by tak mohlo docházet k pohybu očí či mimických svalů v obličeji.

Uštknut hlavou kobry

Hlavy některých zvířat dokonce zůstávají "aktivní" i dlouho poté, co jsou odděleny od těla. V roce 2014 se o tom přesvědčil i čínský šéfkuchař Pencg Fan, který zemřel při přípravě polévky z těla plivající kobry, která je nejen v jižní Číně považována za opravdovou delikatesu. Uštkla ho totiž hlava hada, kterou pár desítek minut předtím oddělil od těla, připomněl server Newsweek.

Zajímavý náhled na problematiku lidského vědomí pak přinesli lidé, kteří utrpěli srdeční infarkt či se ocitli ve stavu blízkém smrti. Ti shodně tvrdí, že když procházeli resuscitací, vnímali, co se kolem nich děje. To naznačuje, že lidský mozek dokáže vnímat i v momentu, kdy srdce přestane bít – a to přesto, že člověk na první pohled nevykazuje žádné známky vědomí. Podle některých studií ustává mozková aktivita až 30 minut poté, co přestane bít srdce.

Život bezhlavého Mikea

Ve čtyřicátých letech minulého století vzbudil pořádný rozruch takzvaný „Zázračný Mike“. Po useknutí hlavy totiž přežil dalších osmnáct měsíců a to díky krevní sraženině, která zabránila tomu, aby vykrvácel. Neuvěřitelný příběh má ale jeden háček – Mike byl původně zcela obyčejné kuře z jedné americké farmy.

Mikův příběh sice ukazuje na obrovský potenciál živého těla, které dokáže zregenerovat fatální zranění a udržet si pohybové funkce, podle vědců je ale něco podobného u lidí zcela vyloučeno. „Pověsti o mluvící hlavě Anny Boleynové tak mají spíše apokryfní podtext a jejich skutečný význam zůstává současným vědcům skryt,“ uzavírá server Newsweek.