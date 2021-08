V přírodě jej bylo možné pozorovat naposledy před osmdesáti lety. Druh motýla Xerces modrý ale fascinuje vědce doteď. Skupina amerických odborníků nyní podrobila testům jeden z jeho muzejních exemplářů. A potvrdila, že Xerces je vůbec prvním druhem hmyzu v Americe, za jehož záhubou stojí lidská činnost.

Motýl Xerces modrý z přírody zmizel před osmdesáti lety, nyní je k vidění už jen v muzejních sbírkách. | Foto: Wikimedia Commons, Brianwray26, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Křehkou krásu vystavuje na odiv už pouze v muzejních sbírkách. Xerces modrý, druh motýla, jenž žil na jediném místě na světě, Sanfranciském zálivu, zmizel z přírody před zhruba osmdesáti lety. „Naposledy byl viděn na počátku čtyřicátých let dvacátého století, méně než sto let poté, co ho vědci popsali," připomíná server Science News.