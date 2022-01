„Něco takového jsme nikdy dřív neviděli." Přesně tak popisují vědci chování, které bylo zpozorováno u mravenců rodu Azteca v Panamě. A to v okamžiku, kdy byly do kmenů cekropií (rod stále zelených tropických stromů, pozn. red.) vyvrtány otvory. Záhy se totiž objevili mravenci, kteří tyto otvory zalátali. A ve svém počínání byli velmi úspěšní: do tří hodin se velikost otvorů výrazně zmenšila, do 24 hodin pak byly zcela zalátány.