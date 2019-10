Zní to jako zápletka crazy komedie, ale žádná velká zábava to není. Léčba banálního zranění palce antibiotiky vedla u šestačtyřicetiletého Američana k tomu, že se jeho střeva proměnila na "pivovar" - opíjelo ho prosté snědení cukrů, ty v něm samy kvasily na alkohol. Případ popsal web New Scientist.

Problémy s alkoholem není radno podceňovat. | Foto: Shutterstock

Žádného alkoholu jste se ani nedotkli, ale přesto jste úplně opilí. A co je nejhorší - to, že jste nepili, vám nikdo nevěří. Tak vypadají příznaky vzácné diagnózy, jejíž pojmenování zní jako ze sbírky anekdot: pivovarnický syndrom. Žádná zábava to ale není. Spíš vážná zdravotní porucha, jež má potenciál vás zničit nejen zdravotně, ale i společensky.