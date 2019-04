Terakotová armáda byla poprvé objevena v 70. letech minulého století. Jedinečnost více než 2000 starých soch odborníky od počátku fascinovala a s každým dalším průzkumem vyvolává nové dohady. A právě stav, v jakém se dochovaly bronzové zbraně, patří mezi nejčastější témata.

Zřejmě nejrozšířenější teorie hovoří o tom, že tvůrci hliněných vojáků používali k ochraně kovových částí speciální nátěr s obsahem chromitých solí. To by však znamenalo, že obyvatelé starověké Číny věděli o antikorozních účincích chromu a ovládali technologický postup, který se na další tisíce let ztratil.

Lak na dřevo

Tým archeologů pod vedením Marcose Marinóna-Torrese se proto zaměřil na hledání stop chromu v bronzových částech zbraní, ale také v okolní půdě. Pokusili se zároveň zopakovat postup, který mohli tvůrci terakotové armády používat a výsledné výrobky podrobit zrychlenému stárnutí.

Bronzový meč terakotových válečníkůAutor: Marcos Martinón-Torres

Závěry, které zveřejnili ve své práci v magazínu Scientific Reports, zřejmě nepřekvapí. Z celkového počtu 464 zbraní z mauzolea jich stopy chromu obsahovalo pouze 37. Obsah tohoto chemického prvku navíc nijak nesouvisel se zachovalostí artefaktů.

Látka se navíc nenacházela na celém povrchu čepelí, ale z 98 procent pouze na spodní části, kde byly bronzové hroty napojeny na dnes již nedochované dřevěné rukojeti. A právě toto zjištění pomohlo vědcům celou záhadu rozkrýt. Stopy chromu se totiž v hojném množství nachází v laku, který tehdejší řemeslníci používali na oděvy a dřevěné části zbraní skutečných vojáků.

„Dokázali jsme, že výskyt chromu na kovových plochách byl způsoben kontaminací z laku,“ uvádí vědci ve své studii. „Teorie o použití speciálního protikorozního nátěru je tak možné opustit.“

Vliv prostředí

A jaké vysvětlení pro zachovalost dávné památky odborníci nabízejí? Podle Marinóna-Torrese je odpověď prostá. Daleko lépe než chromový nátěr ji totiž vysvětlují „mírně alkalické pH a velmi malé částice pohřební půdy ve spojitosti se složením použitého bronzu“.