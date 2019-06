"Domníváme se, že se jedná o dosud nepopsaný druh divokého zvíře. Pozornosti vědců dokázal až dosud unikat především proto, že jde o mimořádně nenápadnou šelmu, která je aktivní převážně v noci," řekl agentuře AFP Pierre Benedetti z francouzského Národního úřadu pro lov a volně žijící zvěř (ONCFS).

Kočka je přitom místní legendou. Dlouhá léta byla ale známa pouze jako tajemný predátor, který příležitostně napadá místní kozy či ovce. Pozornost vědců ovšem získala až v roce 2008, kdy po jedné z nočních výprav zůstala uvězněna v kurníku.

Další zlom v bádání po indentitě tajemného tvora přišel o čtyři roky později. Tehdy vědci v jeho předpokládaném teritoriu umístili několik dřevěných klacíků, které opatřili lákavou vůní. Když se o ně zvířata přišla otírat, zanechala na nich chomáčky srsti. Tedy ideální materiál pro získání DNA.

Příbuzní africké kočky plavé

"Získaná DNA se jasně odlišuje od evropské kočky divoké (felis silvestris silvestris). Naopak vykazuje blízkou příbuznost s africkou kočkou plavou (felis silvestris lybica). Přesně jsme ho však ještě nedokázali zařadit," dodal Benedetti.

V roce 2016 došlo k prvnímu úspěšnému odchytu první divoké kočky, která byla následně opatřena elektronickým čipem. Biologům se dařilo i v následujících týdnech a měsících, takže do dnešního dne bylo stejným způsobem označeno dvanáct koček. Mezi všemi pak vyniká kocour s různě zbarvenýma očima - hnědým a zlatým.

Data získaná z čipů následně ukázala, že kočky obývají poměrně rozsáhlá teritoria. To u dospělého samce pokrývá území o velikosti až tří tisíc hektarů, a to v nadmořské výšce od 300 do 2500 metrů.

Co je ale tajemná kočka zač? Navzdory zlidovělému názvu "kočkoliška" je prakticky vyloučeno, že by se mohlo jednat o hybrida obou zvířat. Vědci naopak nevylučují, že zvíře na Korsice žilo již před 6500 lety, tedy od druhé kolonizace ostrova. To by pak poukazovalo na jeho východoevropský původ, upozornil server ScienceAlert.

Dlouhé špičáky a hustá srst

Od běžné kočky domácí se ta korsická odlišuje poměrně výrazně. A to nejen svou velikostí, když dorůstá až do délky 90 centimetrů, ale i dlouhými špičáky a hustou srstí, která ji chrání před blechami a klíšťaty. Zároveň má pruhované přední nohy, velmi tmavé zadní nohy, červeně zbarvené břicho a černou špičku ocasu.

"Byla to právě její velikost, která dala kočkolišce její jméno. To, že se nejedná o skutečného hybrida kočky a lišky, ji nijak neubírá na její zajímavosti. Doufáme, že se brzo dočká uznání jako nový druh zvířecí říše," uzavřel Benedetti.