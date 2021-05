Průměrně se superúplněk objevuje na obloze dvakrát ročně. V úterý šlo o letošní první superúplněk, který je zároveň druhým největším za rok 2021. Druhý - největší letošní - superúplněk nastane v květnu.

Měsíc je při tomto jevu Zemi blíže, než obvykle, a vypadá tak větší. „Měsíc se na své dráze přiblíží k Zemi jen na 357 370 kilometrů," uvedl ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek. Stane se tak v půl šesté večer, pozorovatelný by měl být ale až za soumraku, kolem deváté hodiny večer.

Superúplňku, který byl k vidění v noci z pondělí na úterý a opět bude vidět v noci na středu, se přezdívá růžový. Se skutečným vzhledem Měsíce ale tato přezdívka nemá nic společného. „Měsíc má spoustu přezdívek. Některé úplňky je dostaly podle dění v kalendáři, třeba velikonoční či jarní. Barevné přezdívky se pak pojí třeba s pracemi na poli, které se v danou dobu dělají," nastínil Dušek.

Popularizátor astronomie Pavel Gabzdyl pak na serveru astro-novinky.eu vysvětlil, že konkrétně přezdívka růžový souvisí s barvou květin. „Dubnový úplněk byl nazván podle růžové barvy plamenek šídlovitých čili okrasných květin původem ze Severní Ameriky, které rozkvétají právě v dubnu," zmínil Gabzdyl.

O žádný extrém ale nejde. Ten největší letošní superúplněk lidé uvidí až šestadvacátého května. „Naopak vůbec nejmenší úplněk nás čeká devatenáctého prosince. Mezi nejbližším a nejvzdálenějším úplňkem roku 2021 tedy bude rozdíl skoro 49 tisíc kilometrů," poznamenal Dušek.

Nemít přehnaná očekávání

Aby si lidé pohled na úterní večerní superúplněk vychutnali co nejvíce, měli by zajít nejlépe na vyvýšené místo a to v době, kdy Měsíc vychází na oblohu. Tehdy se totiž jeví jako největší. I tak ale nesmí mít přehnaná očekávání.

„Rozdíl velikosti Měsíce v uvozovkách normálního a superúplňku není pro běžného pozorovatele tak velký. Myslím, že pokud by na to lidi nikdo neupozornil, tak si mnozí rozdílu ani nevšimnou. Ale každý úplněk je fascinující," poznamenal Dušek.

Jak si představit rozdíl mezi velikostí největšího a nejmenšího úplňku v roce vysvětlil jednoduše na serveru Gabzdyl. „Pokud máte po ruce padesátikorunovou minci, tak někoho požádejte, aby tuto minci podržel před vašima očima ve vzdálenosti tří metrů. Právě tak velký bude na obloze největší úplněk letošního roku. Ten nejmenší se pak bude jevit zhruba jako desetikoruna sledovaná ze stejné vzdálenosti," nastínil.