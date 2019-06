ESA nicméně upozorňuje, že i tak je pravděpodobnost dopadu asteroidu velmi nízká. Seznam rizik agentura sestavuje podle takzvané Palermské stupnice, která měří potenciální rizika dopadu. Hodnoty na stupnici, které jsou menší než −2, označují události, pro které neexistují žádné pravděpodobné důsledky.

Hodnoty mezi −2 a 0 pak odrážejí situace, které vyžadují pozornost a monitorování. Nynější asteroid 2006 QV89 má podle Centra pro studium objektů blízkých Zemi na Palermské stupnici hodnotu -3,63.

You may have seen reports that a massive asteroid the size of a football field is hurtling toward Earth. Although the European Space Agency has placed asteroid 2006QV89 on its Risk List, there's no reason to sound the alarms just yet. https://t.co/Wi5rdHv7C2