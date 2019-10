Odborníci nyní zkoumají, jestli to, co lidé viděli, byly nebo nebyly meteority, a zda náhodou nejsou ze "žhářství" obviňovány neprávem. Byť se to vzhledem k posloupnosti událostí může zdát nepravděpodobné.

Obyvatelé města Dalcahue na ostrově Chiloé totiž našli krátce poté, co očití svědci pozorovali na obloze zářící předmět, spálené keře. Zdálo se tedy očividné, že je zapálil právě on. Uvádí to server Science Alert s odvoláním na informace z chilských místních zpravodajských médií.

K názoru, že jasně zářící objekt, jenž se objevil 25. září na obloze, je meteorit, se přiklonil i slavný chilský astrofyzik José Maza, který v tomto smyslu poskytl rozhovor televizní stanici TVN.

Se reporta caída de meteorito en mocopulli chiloe pic.twitter.com/7w3KGEgnln — marcelo macaya (@mmacaya) September 25, 2019

Meteority nejsou na založení požáru dost horké

Podle Science Alert ale není věc tak jednoduchá - Maza sice může mít pravdu ohledně pádu úlomku vesmírného tělesa, které se při průletu atmosférou rozpálilo, spálená půda a křoviny, na něž upozornili obyvatelé Dalcahue, však následky kontaktu s meteoritem nepřipomínají. Důvodem je to, že při dopadu už meteority nejsou pravděpodobně nijak zvlášť horké, téměř určitě ne na to, aby dokázaly vyvolat požár. Tento názor sdílí řada fyziků, podle nichž meteority do sebe nedokážou natáhnout dost tepla na to, aby něco podpálily.

"Několik miliard let pluly ve vakuu meziplanetárního prostoru. To je dost času na to, aby opravdu důkladně zchladly, takže jejich úlomky, které přijdou do kontaktu s naší atmosférou, mají pravděpodobně poměrně nízkou teplotu. Je sice pravda, že silné tření o molekuly vzduchu v atmosféře vyvolává teplo, jenže místo rozpálení meteoritu způsobí většinou spíš to, že vnější hořící vrstvy odpadnou a shoří v atmosféře. I pokud je meteorit dostatečně robustní na to, aby se dostal na zem neporušený, nestráví ve vzduchu dost času na to, aby ho nárůst teploty způsobený třením zcela rozpálil až do ledového jádra," uvádí Science Alert.

Skutečnost, že meteority běžných rozměrů požáry nevyvolávají, zaznamenali podle něj už před několika lety američtí hasiči. Ti se domnívali, že právě pád meteoritu stojí za rozsáhlým požárem pásu křovin v Marylandu, ale následné šetření astronomického odborníka Grega Redferna z NASA tuto možnost vyloučilo.

Kdo si vsadí na UFO?

K témuž závěru, tedy že spálené křoviny v Dalcahue nemá "na svědomí" meteorit, došli po průzkumu vypálených míst i geologové z Chilské národní geologické a těžební služby Sernageomin. Co však oheň vyvolalo, zůstává otázkou.

Geologové se při průzkumu údajného pádu meteoritu dotazovali na to, co viděli, i lidí v blízkém okolí. Dozvěděli se přitom, že předpokládaný dopad vesmírného objektu nikdo nepozoroval a nikdo ani neslyšel žádný zvuk, jenž by se dal s takovým jevem spojit. Je tedy možné, že obě události spolu vůbec nesouvisejí.

Víc by o příčině požáru měla prozradit analýza odebraných vzorků půdy. Ta by také měla definitivně zodpovědět otázku, zda v daném místě došlo k dopadu nějakého vesmírného tělesa a případně jakého. "Kdo si vsadí na mimozemšťany?" ptá se na závěr Science Alert.