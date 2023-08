Lodní dopravci se nyní snaží najít k přírodě šetrnější způsob přepravy komodit po mořích. Řešením by mohla být nákladní plavidla poháněná větrem. Nyní začala zkušební plavba nové technologie WindWings.

Nákladní loď Pyxis Ocean s dvěma ocelovými plachtami WindWings. | Foto: se svolením BAR Technologies

Na svou první plavbu se v srpnu vydala obrovská nákladní loď Pyxis Ocean poháněná i větrem. Zamířila po trase z Číny do Brazílie. Plavidlo je speciálně vybavené dvěma velkými ocelovými plachtami WindWings, které dosahují výšky 37,5 metru. Od nich konstruktéři očekávají, že dokáží vytvořit až třicetiprocentní úsporu emisí. Inženýři z britských společností BAR Technologies a Yara Marine Technologies, kteří křídla navrhli a vyvinuli, stanici CNN sdělili svůj předpoklad, že v případě použití v kombinaci s alternativními palivy by úspora byla ještě vyšší.

Projekt WindWings, který spolufinancuje i Evropská unie, má také pomoci majitelům plavidel splnit nová pravidla pro energetickou účinnost a ušetřit peníze snížením spotřeby paliva. Podle společnosti Cargill, která si Pyxis Ocean pronajala, by plachty na průměrné trase mohly ušetřit až 1,5 tuny paliva za den. Odborníci se domnívají, že by tyto výsledky v budoucnu mohly být důležité při používání ekologičtějších pohonných prostředků, jako jsou čpavek nebo metanol.

Už žádné kolony: První létající auto na světě má být v provozu do dvou let

Aby se technologie zajišťující větrný pohon rozšířila, musí dle expertů jejich cena odpovídat úsporám paliva, kterou přinášejí. Proto budou na trase pečlivě sledovat výkonnost křídel, aby případně bylo možné provést vylepšení konstrukce před výrobou ve velkém měřítku.

Zdroj: Youtube

Konstruktéři vyrobili WindWings z kompozitu oceli a skla. Navzdory rozměrům je s nimi možné manipulovat tak, aby se loď dostala do různě dostupných míst, například před vplutím do přístavu nebo plavbou pod mostem je lze složit na palubu, čímž se zabrání jejich nárazu do případné překážky.

Nešetrné lodě

Lodní doprava každoročně vyprodukuje více než miliardu tun oxidu uhličitého, což představuje téměř tři procenta celosvětových emisí způsobených lidskou činností. V červenci se toto odvětví zavázalo do roku 2050 snížit znečištění planety na nulovou úroveň.

Obávané ruské monstrum znovu ožilo. Bizarní stroj už děsit nebude, má jiný úkol

Jednou z cest k cíli je právě využití větrné energie. Ačkoliv koncept plachetnice je starý přes pět tisíc let, v poslední dekádě se objevují nové technologie zdokonalující pohon pomocí větru. Letos CNN už informovala o obřích tažných dracích Seawing připojených k nákladním plavidlům, které mají snížit emise až o pětinu.

Podle Mezinárodní asociace větrných lodí je však v současnosti v provozu pouze asi dvacet velkých komerčních plavidel vybavených větrným pohonem. Proto experti uvítali, že se do testování technologie zapojila i společnost Cargill. „Jsou vůdčí silou a ostatní v oboru s respektem sledují jejich činnost,“ vysvětlil pro CNN generální ředitel společnosti BAR Technologies John Cooper. Dodal, že firma má rozpracované další zakázky, mezi něž patří i loď se čtyřmi křídly WindWings, která má vyplout v září ze Šanghaje.