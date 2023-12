Vláda Petra Fialy na podzim odsouhlasila nákup amerických letounů F-35 Lightning II, jakožto náhradu za švédské stroje JAS 39 Gripen ve výzbroji českého vojenského letectva. Nákup má řadu zastánců i odpůrců a na veřejnosti se o něm vedla vzrušená debata. Jedním z důvodů byly enormní náklady na systém po celou dobu provozu.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkČeská republika dnes spoléhá v ochraně vzdušného prostoru na dvanáct pronajatých letounů JAS 39 Gripen jednomístné verze C a dva kusy dvoumístné verze D. Toto dvacet let trvající provizorium mělo být do roku 2027 nahrazeno, protože právě v této době končí smlouva se Švédským královstvím na pronájem těchto strojů. Vzhledem k tomu, že dodací lhůty vojenské techniky byly už před válkou na Ukrajině poměrně dlouhé a po jejím vypuknutí se ještě prodloužily, začalo náhradu švédských strojů organizovat už ministerstvo obrany pod předchozím ministrem Metnarem.

Původně se předpokládalo, že proběhne klasický tendr, ve kterém se utkají výrobci nejznámějších západních typů stíhacích letounů. Místo toho však vznikla komise pod vedením dnešního velitele letectva, generála Čepelky, která měla dát politikům odborné doporučení. Komise si u americké poradenské společnosti JAPCC, kterou vedou bývalí letci z řady států NATO, objednala studii, která se stala základem armádního doporučení a ze které vzešel jako jediný kandidát americký letoun F-35 Lightning II.

Od zveřejnění doporučení, které politikům přinesla Čepelkova komise, vyjednávalo ministerstvo obrany jak s americkými úřady, tak zejména s výrobcem letounu, společností Lockheed Martin. Ačkoli je většina z výstupů tajná, americká vládní agentura pro vojensko-bezpečnostní spolupráci DSCA zveřejnila na konci června letošního roku seznam položek, které si Česká republika ve Spojených státech objednává.

Na českém nebi by se po roce 2029 měly objevit supermoderní „neviditelné“ letouny 5. generace:

Zároveň s tím zveřejnila také informaci o objemu finančních prostředků, který bude muset být z naší strany do transakce vložen. Jde o 5,62 miliardy dolarů, přičemž v této částce jsou letouny, výstroj a výcvik pilotů i pozemního personálu a také výzbroj. Co v této částce samozřejmě není, jsou nutné úpravy leteckých základen, které si vyžádá třicetitunový letoun se špičkovým softwarovým vybavením, střeženým americkými orgány jako oko v hlavě. Budou se prodlužovat ranveje, budovat nové kryty pro letouny a přijímat rozsáhlá bezpečnostní opatření, která zabrání možné špionáži přímo na základnách.

Se zveřejněním vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2024 bylo možné dohledat k celé transakci další údaje. Mimo jiné informaci, v jakém kurzu bude největší jednorázová vojenská investice od dob budování pohraničních opevnění proti hitlerovskému Německu realizována. Je samozřejmé, že platby totiž budou probíhat v amerických dolarech, nikoli v české měně.

Podivný kurz

Sama ministryně obrany zveřejnila informaci, že kurz, kterým se celý obchod bude přepočítávat, je 21 korun a 20 haléřů za americký dolar. Takový kurz se ovšem dá označit za mírně řečeno velice optimistický. Na grafu je modrou čarou vyznačen kurz, který pro nákup F-35 stanovilo ministerstvo. Zeleně je označeno období, kdy byl kurz výhodnější, červenou pak období, kdy byl kurz vůči české koruně méně výhodný. Když se podíváme na čísla, zjistíme, že za posledních pět let se koruna na úrovni 21,20 za dolar držela jen po několik dnů v červnu 2021.

Modernizační projekty Armády ČR nabírají zpoždění:

Předtím (alespoň od roku 2018) i potom byl kurz vždy vyšší. Průměrný kurz za posledních pět let činil 22 korun a 68 haléřů. Nejvyšší pak byl ve 2. pololetí roku 2020 a 1. pololetí roku 2022, kdy se přehoupl přes psychologickou hranici 25 korun za dolar. Tyto rozdíly se na první pohled zdají být malé, je však nutné si uvědomit, že všechny kurzové změny budou násobeny částkou 5,62 miliardy dolarů, kterou Česká republika pošle do Washingtonu.

V únoru letošního roku se ve svém analytickém měsíčníku zabývala budoucností koruny PPF Banka. Její analytici předpovídají české měně spíše další oslabování dané mimo jiné nepříznivým výhledem makroekonomických ukazatelů, jako je dlouhodobý deficit, propad HDP a vysoká inflace ve srovnání s okolními zeměmi. V analýze se konkrétně píše: „Predikce koruny je velice obtížná, ne-li nemožná. Z analýzy rovnovážných kurzů i vývoje fundamentů lze odhadnout, že je pravděpodobnější, že spíše než k dalšímu posilování dojde ke korekci aktuálně silného kurzu koruny.“

V další části se zabývají také externími vlivy na kurz české měny: „Trh příliš nevěří, že ECB (Evropská centrální banka – pozn. red.) bude zvyšovat sazby tak razantně, jak signalizuje, a naopak, že Fed (americká obdoba centrální banky – pozn. red.) sazby letos nebude snižovat. Pokud ale ECB a Fed nakonec dodrží svá současná prohlášení a úrokový diferenciál se sníží více, než momentálně očekává trh, může to koruně dát impulz ke změně směru a nastartování korekce.“ Korekcí se přitom v tomto případě myslí další oslabování.

Analýza dále zmiňuje i možnost mnohem většího oslabení koruny z geopolitických důvodů: „Pokud by na trhu převládl pesimismus a koruna prudce oslabila například na 24,45 EUR/CZK (25,91 USD – pozn. red.), očekáváme, že ČNB nebude nadměrnou volatilitu tolerovat, na trh vstoupí a bude intervenovat. Rezervy má zatím dostatečné. Z toho vyplývá, že kurz koruny by se mohl vrátit zpět ke 24,4 EUR/CZK. Ovšem nejistoty jsou jako vždy značné a zvyšuje je zejména napjatá geopolitická situace.“

Zdražení nákupu F-35

Pokud vezmeme za bernou minci kurz, který stanovilo ministerstvo, vynaložíme na nákup letadel F-35 Lightning II celkem 119,13 miliardy korun (náklady na úpravy základen samozřejmě nepočítáme). Kdybychom však na nákup počítali s průměrným kurzem za předchozích pět let, dostaneme se už na částku o osm miliard korun vyšší.

Letouny v polovině plánovaného náletu mohou stát podle odhadu zhruba 650 milionů korun:

Optikou dnešního kurzu by se nákup prodražil o celých jedenáct miliard a pokud by se realizoval černý scénář, který zmiňuje PPF Banka a ve kterém by se koruna držela dlouhodobě na nejnižších hodnotách za posledních pět let, tedy výrazně přes 25 korun za dolar, dostali bychom se místo 119 miliard až k hodnotě 145 miliard korun.

Jisté je, že kurz 21,20 za dolar, který stanovilo ministerstvo obrany, je optimistický a je více než pravděpodobné, že reálný nákup se díky tomuto optimismu prodraží o částku okolo deseti miliard korun. To se sice v současné době nemusí zdát jako tolik, hodnotu tohoto zdražení ale lépe pochopíme, když si uvědomíme, že jde o částku, která se rovná ročnímu rozpočtu ministerstva zahraničí nebo ministerstva zdravotnictví.