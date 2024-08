Zdroj: KNDS, Public domain, via Wikimedia Commons

close info Zdroj: Deník zoom_in Leopard 2A8 je zatím poslední verzí německého tanku, který vzešel z neúspěšného americko-německého programu MBT-70. V 80. letech znamenal Leopard 2 významný kvalitativní posun oproti starším typům a výzvu pro sovětské stratégy, kteří jen krátce před tím východní Evropu zaplavili levnými a robustními stroji T-72.

Leopard 2 dlouhodobě vyniká v kvalitě zpracování pozorovací a zaměřovací techniky, která umožňuje vycvičené posádce zasáhnout cíl první ranou s pravděpodobností až 95 %. Oproti starším typům se také zvýšila pravděpodobnost zásahu za jízdy, a to dokonce i pro pohybující se cíle. Stroj má za sebou dlouhé roky modernizací, z nichž nejvýznamnější byly verze 2A4, 2A5 (která přinesla nově zformované pancéřování) a 2A6 s prodlouženým kanónem Rheinmetall Rh-120 o ráži 120 milimetrů a délce 55 ráží (původní kanón měl délku 44 ráží).

Ve verzi 2A7 získal Leopard 2 mimo jiné novou klimatizaci, přídavné pasivní pancéřování (proti pancéřové munici) na čele korby, lepší akceleraci (díky úpravám převodovky a bočního převodu), asistenční systém řidiče nazvaný SPECTUS (termovizní a denní kamery, které by měly umožnit bezpečnou jízdu v noci a za snížené viditelnosti) a vylepšené pojezdový ústrojí s delší životností odpružení.

close info Zdroj: KMW, Public domain zoom_in Modernizovaný Leopard 2A7 se systémem aktivní ochrany předznamenává podobu Leopardu 2A8.

Později k těmto modernizacím přibyl upravený kanón se schopností napadat nově cíle vzdálené až 5 kilometrů, 360° panoramatický periskop (CCD kamera a laserový dálkoměr) pro velitele a nezávislý generátor energie. Viditelnou součástí modernizace byl také maskovací systém Barracuda, který by měl tank dělat méně viditelným nejen vizuálně, ale také pomocí termovizních zařízení, když efektivně rozvádí teplo mimo stroj.

Významným posílením verze 2A8 je systém aktivní ochrany (APS) Trophy-HV, vyvinutý společně izraelskými firmami Rafael Advanced Defence Systems a Israel Aircraft Industries Elta Group. Rozpoznává všechny typy přilétajících střel nebo raket a ničí je. Skládá se z radarového systému s plochými anténami na vozidle. Pokud je projektil na kolizním kurzu s vozidlem, je tato informace předána systémům dálkové aktivní ochrany. Trophy-HV pak na hrozbu namíří rotující nálož tvořící projektil. Nálož je odpálena, když se útočící projektil nachází několik metrů před tankem. Výbuch nálože vytvoří střepinový kužel, který zničí útočící zbraň. Stejný systém je již používán na tancích Merkava Mk.IV izraelské armády.

Další novinkou u verze 2A8 je integrace programovače do hlavního kanónu, který tak umožňuje střílet programovatelnou munici s nastaveným časovým zpožděním výbuchu. Vzhledem ke zvýšení hmotnosti až k hodnotě 70 tun bylo také nutné zvýšit výkon motoru na 1600 koní.

V roce 2023 německý Bundeswehr objednal celkem 18 tanků Leopard 2A8, které nahradí tanky A6 dodané na Ukrajinu, za celkovou pořizovací cenu přibližně 525,6 milionu eur. Součástí kontraktu je i balíček logistické podpory včetně náhradních dílů a údržby na 5 let a také opce na dalších 105 strojů za 2,4 miliardy eur.

Česká objednávka

Patrně právě z opční objednávky na dodatečných 105 kusů bude vycházet česká objednávka na 77 strojů, z nichž většina bude bojových a menší část logistických (vyprošťovacích, ženijních, atd.) V této souvislosti bude zajímavé sledovat vývoj ceny, kterou ministerstvo obrany stanovilo na 52,1 miliardy korun. Pokud by se takovéto ceny dosáhlo, znamenalo by to jednotkovou cenu za stroj ve výši 27,3 milionu eur za kus. Bundeswehr přitom v původním oznámení stejný stroj nakupuje za 22,8 milionu eur.

close info Zdroj: Johnbp2, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons zoom_in Leopard 2A7 DK.

Představitelé ministerstva obrany ovšem uvedli, že jednání ještě nejsou u konce. Takže i finální cena ještě není stanovena a jako vždy do závěrečných dokumentů bude muset být zakomponována ochrana proti inflaci či kurzovým výkyvům. Navíc i německé ministerstvo obrany nakonec upravilo zveřejněnou cenu za pořízení dodatečných Leopardů, k němuž se připojí Česká republika, na 2,93 miliardy eur za 105 kusů, což již českým ministerstvem obrany zveřejněné sumě zhruba odpovídá.

104 tanků pro Slovensko

Mezitím oznámilo slovenské ministerstvo obrany, že plánuje pořídit 104 nových tanků. Jeho představitelé informaci zveřejnili na budapešťské konferenci Future Armoured Vehicles Central & Eastern Europe. V současnosti slovenské tankové síly používají dva základní typy tanků - početnější T-72M1 a novější Leopardy 2A4, které Slovensko obdrželo, stejně jako Česká republika, za svou pomoc Ukrajině. Exsovětské tanky mají být vyřazeny do roku 2030.

close info Zdroj: Ministerstvo národní obrany Polska, CC BY-SA 4.0 zoom_in Leopard 2A4 polské armády.

Zajímavostí je, že zatímco desetimilionová Česká republika chce vybudovat jeden tankový prapor o 44 vozidlech, Slováci si dali za cíl vytvořit dva, každý o 52 vozidlech. Počet jejich moderních tanků se tak přiblíží 120, což je zpravidla považováno za ideální číslo pro jednotku typu tankové brigády.

Vzhledem k tomu, že již nyní Slovensko provozuje patnáct tanků Leopard 2A4 je pravděpodobné, že se přidá k české objednávce a vyzbrojí své jednotky typem Leopard 2A8. Definitivní rozhodnutí však ještě nepadlo. Na Slovensku je poměrně aktivní korejský zbrojní průmysl, který prosazuje vlastní řešení v podobě tanku K2 Black Panther, tedy stroj, který v mnohasetkusové sérii nakupuje Polsko, a to včetně licence na vlastní výrobu.

Každopádně oba státy bývalého Československa významně posílí své tankové síly, a i když ani zdaleka nedosáhnou počtů, kterými disponovala Československá armáda na konci studené války, východní křídlo NATO tím bude opět o něco pevnější.

close info Zdroj: Senior Master Sgt. Adrian Cadiz, Public domain, via Wikimedia Commons zoom_in Vlajky členských států NATO.