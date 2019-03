Vejít se do skafandru je přitom podle serveru Space.com ošidná věc. Mikrogravitace způsobuje, že je člověk vyšší. McClainová tento měsíc napsala na twitteru, že od okamžiku, kdy odstartovala na mezinárodní vesmírnou stanici, povyrostla o dva palce (pět centimetrů).

Earth will learn a lot during his busy week on @Space_Station - today he kept me company while we checked our suit sizing to account for space growth (I am 2 inches taller than when I launched!), then we did some translation adaptation. pic.twitter.com/A89tJauyQu