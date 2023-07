Piloti letounů F-35 hlídkujících na hranicích východního křídla NATO se v posledních měsících stále častěji stávají cílem zaměřování radarů ruské a běloruské protivzdušné obrany, stejně jako stíhaček ruského a běloruského letectva. K sestřelům zatím nedošlo, obě strany tím ovšem své zbraně učí poznávat protivníka. A jsou to právě F-35, které na hranicích NATO krotí ruské letectvo pomocí sofistikovaných systémů elektronického boje.

Letouny F-35 a jejich avionika zčásti jsou a do budoucna by ještě více měly být schopné si „zapamatovat“ kdo a kde je ozářil radarovým paprskem a o jaký šlo nepřátelský systém. Příště už budou vědět, co mají čekat a jaká opatření proti tomuto ohrožení přijmout. Letouny se tak svým způsobem učí bojovat. Ideální stav této koncepce takzvaného kognitivního elektronického boje předpokládá, že soupravy avioniky budou schopny toto vše provádět samy, v reálném čase, a to i přímo uprostřed skutečné bojové mise.

Ještě před vypuknutím konfliktu na Ukrajině posilovaly Spojené státy a jejich spojenci v NATO své pozice sil podél různých částí východní části aliance. V případě amerického letectva to zahrnovalo nasazení letounů F-35 a personálu 388. a 419. stíhacího křídla, která jsou normálně umístěna na letecké základně Hill v Utahu.

Už tehdy letci zjistili, že zofistikovaná zařízení jsou i na druhé straně. „Dívám se na S-300PMU. Vím, že je to S-300PMU. Rozvědka říká, že je to S-300PMU, ale teď ho můj letoun neidentifikuje jako takový, protože ten S-300 operuje v režimu takzvané válečné zálohy, který jsme dpoosud neznali,“ popsal jeden z amerických pilotů. S-300PMU je název rodiny protiletadlových raketových systémů ruské výroby.

Hlášení amerického pilota pak ale pokračovalo. F-35 označil objekt pro pozemní personál, který aktualizoval a znovu nahrál data do letounu. Poté už nejen on, ale i ostatní letouny NATO věděly, na co se dívají a jak ruské systémy zaměřit.

Není známo, jaké přesně údaje byl letoun F-35 v tomto případě schopen shromáždit o S-300PMU, který nedokázal identifikovat, ani jaké změny byly následně učiněny v systémech letounu. Lze ale říct, že to, co letoun detekoval a zaznamenal, byly emise z jednoho nebo více radarů spojených s S-300PMU běloruské protivzdušné obrany, a že tyto signály přicházely ve formátu, který jeho palubní knihovna radarových signatur hrozeb neznala.

Pohledem Jiřího VojáčkaZdroj: DeníkSchopnost měnit základní signaturu radaru tím, že pracuje v různých režimech, z nichž některé mohou být neznámé, a na netradičních vlnových délkách, činí jejich detekci a klasifikaci náročnější. Protivník také může změnit to, co mohou spojenci detekovat a na jakou vzdálenost. Tyto taktiky se používají už od 50. let a mají je skvěle nacvičené právě Rusové a Bělorusové. Navzdory tomu letoun F-35 dokázal shromáždit dostatek užitečných dat pro pozdější analýzu, která potvrdila, že detekovaný objekt byl skutečně S-300PMU. To vypovídá to o robustních schopnostech elektronického boje tohoto letounu, kdy využije své sekundární schopnosti sady elektronického boje shromažďovat a slučovat elektronické zpravodajské informace.

Chystaná modernizace

Připravovaná modernizace Block 4 pro F-35 má letounu poskytnout ještě zajímavější schopnosti elektronického boje. Generál amerického letectva Mark Kelly, šéf Velitelství vzdušných sil, na začátku tohoto roku uvedl, že tyto prvky balíčku Block 4 patří k nejdůležitějším, protože si letoun díky nim udrží výhodu v jakémkoli budoucím konfliktu. „Většina toho, k čemu potřebujeme F-35, spočívá ve schopnostech elektronického boje Block 4. Ty schopnosti jsou dané sadou nového hardwaru a softwaru, nazvané Technology Refresh-3. Zkrátka pro nové schopnosti musíte mít dostatečné množství výpočetního a vysílacího výkonu, rychlosti a senzorů,“ prohlásil Kelly na okraj sympozia Air&Space Forces Association Warfare.

Jakkoli jsou schopnosti elektronického boje letounů F-35 nyní dobré a s modernizací Block 4 se ještě zlepší, stále jsou závislé na tom, zda jsou schopny přiřadit jakékoli zjištěné emise (například radarové) ke známým informacím obsaženým v pracně udržovaných databázích hrozeb. Aktualizace těchto databází a jejich následné předávání operačním jednotkám způsobem, který mohou využít, včetně změn v systémech elektronického boje, které umožní jejich správnou identifikaci, vyžaduje čas. A právě zde by mohl v budoucnu sehrát významnou roli kognitivní elektronický boj.

Co dokáže F-35:

Kognitivní boj

Americká armáda je stále ještě ve fázi vytváření pevných, formálních definic kognitivního elektronického boje, někdy také označovaného jako algoritmický elektronický boj. V jádru však jde o to, zlepšit schopnosti systémů elektronického boje, naučit je automaticky reagovat na detekci nových signálů a vyčlenit zvláště nebezpečné emise ze změti moderního elektronického bojiště. Kromě toho se počítá s tím, že tyto funkce bude možné provádět ve stále větší míře v reálném čase.

Jedním z pilířů, na nichž bude kognitivní elektronický boj postaven, by byl systém na letadle nebo jiné platformě, který by jednoduše zaznamenával údaje o neznámých emisích a poté provedl určité počáteční automatizované zpracování, které by později pomohlo při důkladnější analýze. Hlavním konečným cílem vývoje kognitivního elektronického boje je vytvořit schopnosti, které by umožnily systému elektronického boje na letadle nebo jiné platformě detekovat neznámý signál, provést jeho automatickou identifikaci a poté okamžitě začít programovat systém tak, aby na něj reagoval co nejefektivněji. Systém elektronického boje s takovou schopností by teoreticky mohl detekovat dosud neznámé emise, analyzovat je a ihned určit nejoptimálnější prostředky k jejich narušení - to vše v reálném čase.

Generál Kelly v březnu letošního roku prohlásil: „Armádní generál Montgomery měl velmi za války slavný citát, ve kterém řekl:Pokud prohrajeme válku ve vzduchu, prohrajeme válku a prohrajeme ji rychle. Já bych dnes, o tolik let později, jeho výrok upravil: Pokud prohrajeme válku v elektromagnetickém spektru, prohrajeme válku a prohrajeme ji rychle.“

Americké letectvo vybavuje příslušným systémem EPAWSSi starší bojové letouny F-15E Strike Eagle a nové F-15EX Eagle II a to tak, aby získaly schopnosti kognitivního elektronického boje, alespoň vzdáleně podobné F-35. Podobnou ambici mají také specializované letouny pro elektronický boj EA-18G Growler amerického námořnictva.

Letouny šesté generace

Vývoj pokročilých systémů elektronického boje, stejně jako schopnost bránit se proti nepřátelským silám pomocí podobných schopností, jako je kognitivní analýza, učení se a předvídání rizik v reálném čase, se stává jednou ze součástí programu amerického letectva pro tvorbu letounu 6. generace NGAD (Next Generation Air Dominance).

Na co se však Američané spoléhají nyní, jsou letouny F-35 a chystaná modernizace Block 4. Pokud letouny nakoupí Česká republika, zřejmě už půjde o stroje s těmito schopnostmi. Naše vojenské piloty tak čeká pozoruhodná budoucnost.