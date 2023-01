Zlaté rybky se naučily řídit

Do zlatých rybek by to asi nikdo neřekl, ale vědci minulý rok dokázali, že i ony jsou schopny naučit se řídit vůz. Ovšem ne ledajaký. V rámci izraelské studie výzkumný tým zjistil, že jsou zlaté rybky schopny naučit se ovládat speciální vozidlo, které připomínalo akvárium na kolech.

Šest zlatých rybek pochopilo výměnou za odměnu v podobě granulí ovládání vozidla za několik dnů.

Zdroj: Youtube

Vozidlo řídily rybky vlastními pohyby v akváriu, čímž jej navigovaly směrem, kterým chtěly, aby jelo. Ryby se dokonce naučily vyhnout překážkám, slepým uličkám a proplést se náročnými zatáčkami. Takže kdo ví, třeba vašim příštím řidičem autobusu bude právě zlatá rybka.

Ryby lze vycvičit i v matematice

A nejen to, vědci dokonce přišli v minulém roce i s tím, že jsou ryby schopné matematičky. Vědci z univerzity v Bonnu totiž prokázali, že jsou cichlidy a rejnoci schopni provádět jednoduché matematické výpočty jako sčítání a odčítání od jedné do pěti. Jejich výzkum byl dokonce i zveřejněn v časopise Scientific Reports.

Pštrosí polštář, vodní podprsenka. Výběr bizarních vynálezů, o něž svět nežádal

Ryby pak na požádání dokázaly počítat pomocí označování barev či matematických obrazců, čímž vědcům dávaly pokyn „odečíst“ či „přičíst“ jedničku. Modrá znamenala přičíst jednu k množství uvedenému na začátku, žlutá barva značila odečíst jedničku. Tímto způsobem ryby vypočítaly například matematický příklad 5-1. Schopnost ryb počítat překvapila samotné vědce, jelikož mozek ryb na takovéto výpočty není uzpůsoben.

Všichni savci se vyprazdňují 12 sekund

Server studyfinds.org zjistil jednu pro běžného smrtelníka naprosto nepodstatnou věc. Je jí fakt, že každý savec se vyprazdňuje v průměru 12 sekund. Může za to slizká látka pokrývající výstelku tlustého střeva, která je svým množstvím přizpůsobena velikosti konečníku daného savce. Například slon má zhruba desetkrát delší konečník než kočka, ale o to silnější vrstvu hlenu, který pomáhá posunu výkalů tělem.

Jasné signály, že svaly pánevního dna nefungují. Hrozí únik moči i výhřez dělohy

K čemu nám tato informace je, zatím není jasné, ale kdo ví, třeba se to jednou bude hodit. Takže až příště ani po dvaceti minutách nevyjde váš partner z toalety, můžete si být jistá, že se tam šel spíš schovat před světem než cokoliv jiného. Protože pamatujte: 12 sekund stačí.

Mozkové buňky hrály Pong

V říjnu loňského roku přišli vědci rovněž s tím, že lidské mozkové buňky jsou schopny hrát úspěšnou videohru ze 70. let – Pong, jak uvádí například cosmosmagazine.com. Tým vědců z Austrálie, Velké Británie a Kanady naučil vypěstované lidské mozkové buňky v Petriho misce hrát tuto hru velmi věrně, a to za pouhých pět minut.

Hra je jakousi simulací stolního tenisu, kdy na každé straně obrazovky je jeden pohyblivý obdélníček jako pálka, která odpaluje pohybující se míček na druhou stranu, kde úder přebírá druhá pálka. Buňky napojené na elektrody začaly vytvářet pálky, které byly velmi brzy schopné míček odpálit na druhou stranu a lidské mozkové buňky se tak utkaly proti sobě.

Objevena alergie na orgasmy

Další zjištění, se kterým přišli výzkumníci v říjnu roku 2022, je vskutku znepokojivé. Týká se totiž alergie, kterou by nikdo nechtěl mít. Nejedná se totiž o sennou rýmu, potravinovou alergii ani alergii na léky. Objevena byla alergie na vlastní orgasmus.

Žárovky, včely či popel z urny. Lidé jsou schopni sníst i velmi podivné věci

Bohudík se však týkala podle cosmosmagazine.com pouze jednoho muže. Pro zmírnění příznaků mu byla dokonce aplikována injekce s jeho vlastním zředěným semenem, po čase se však ukázala být vhodnější cesta podávání antihistaminik.

Šálek kávy před nakupováním vede k větší útratě

Pokud patříte mezi milovníky kávy, dávejte si příště dobrý pozor, kdy si šálek vašeho oblíbeného nápoje naservírujete. Výzkumný tým z University of South Florida totiž zjistil, že existuje jistý vztah mezi popíjením kávy a „rozhazováním“ peněz.

Máte kávový gen? Černá káva dokáže chránit před rakovinou, zjistili vědci

Kofein prý ovlivňuje to, co nakupujete a kolik při nákupu utratíte. Údajně to má na svědomí dopamin, který se po konzumaci kofeinu uvolňuje v mozku, vzrušuje tělo i mysl, zvyšuje impulzivitu a snižuje sebekontrolu.

Lidé věří více na duchy než své vládě

Průzkum provedený ve Spojeném království mezi téměř tisíci lidmi zjistil vskutku zajímavou věc. Celá polovina dotazovaných totiž dle studyfinds.org uvedla, že věří na duchy, zatímco pouze každý pátý věří politikům.